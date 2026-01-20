Video Viral: ఆడోళ్లా మజాకా..?.. దెబ్బకు బస్సులో అట్టపెట్టేలు వేసుకుని జర్నీ చేస్తున్న పురుషులు.. వీడియో..

Male Passengers and conductors cover their body with cardboard boxes in bus video: కేరళలో ఇటీవల ఒక యువతి ప్రయాణిస్తు తనతో తోటి ప్రయాణికులు బస్సులో కావాలని తన పర్సనల్ పార్ట్ లను తాకాడని అతని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.అసలు దీనిలో నిజం తెలుసుకొకుండా సోషల్ మీడియా రాయుళ్లు రెచ్చిపోయి ఆయన్నునోటికొచ్చినట్లు తిడుతూ, ట్రోల్స్ చేశారు.దీంతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైన దీపక్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.
మగ ప్యాసింజర్లకు, మగ కండక్టర్లకు ఇవి తప్పవా?
మూడు రోజుల క్రితం చేయని తప్పుకు తన మీద వీడియో తీసి తనను అవమానించినందుకు ఓ వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన నేపథ్యంగా, కేరళ బస్సుల్లో మగవారు అట్టపెట్టెలను అడ్డం పెట్టుకుని బస్సులో వెళ్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. pic.twitter.com/AXUEYp5Dfc
— greatandhra (@greatandhranews) January 20, 2026
అయితే.. దీపక్ అలాంటి వాడు కాదని, కనీసం క్లారిటీ తీసుకొకుండా యువతి అలా వీడియో రికార్డు చేసివైరల్ చేయడం ఏంటని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. కానీ అప్పటికే నిండు ప్రాణం మాత్రం బలైపోయింది. కొంత మంది అమ్మాయిలు, ఆంటీల అత్యుత్సాహం వల్ల ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి.
ఇక ఇలాంటి ఘటనల్లో కొంత మంది తప్పించుకునేందుకు చాలా క్రియేటివ్ గా ఆలో చించారు. తమ చుట్టు అట్టడబ్బాలను పెట్టుకుని బస్సు ఎక్కారు. అంతే కాకుండా ఒక కండక్టర్ సైతం ఇదే విధంగా కేరళలో తనచుట్టు అట్ట డబ్బాతో బస్సులో టికెట్లు తీసుకున్నాడు.
ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. మొత్తంగా తర్వాత గొడవలు అయ్యి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే దానికన్నా.. ముందేఈ జాగ్రత్తలు పడినట్లు కండక్టర్ , ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.
