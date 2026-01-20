English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Video Viral: ఆడోళ్లా మజాకా..?.. దెబ్బకు బస్సులో అట్టపెట్టేలు వేసుకుని జర్నీ చేస్తున్న పురుషులు.. వీడియో..

Video Viral: ఆడోళ్లా మజాకా..?.. దెబ్బకు బస్సులో అట్టపెట్టేలు వేసుకుని జర్నీ చేస్తున్న పురుషులు.. వీడియో..

Passengers cardboard journey in bus: ఇటీవల ఒక యువతి తనతో ప్రయాణికుడు కావాలని అసభ్యంగా తాకాడని చెబుతూ ఒక వీడియోను రికార్డు చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేసింది. దెబ్బకు అతను చనిపోయాడు. మరోవైపు ఈ ఘటనపై పోలీసులు ఆమెపై కేసు కూడా నమోదు చేశారు. ఈ క్రమంలో దీనిపై కేరళలో కొంత మంది బస్సు ప్రయాణికులు వినూత్నంగా ప్లాన్ లు వేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 20, 2026, 01:22 PM IST
  • అట్టపెట్టెలతో జర్నీ చేస్తున్న ప్రయాణికులు..
  • వీడియో వైరల్..

Video Viral: ఆడోళ్లా మజాకా..?.. దెబ్బకు బస్సులో అట్టపెట్టేలు వేసుకుని జర్నీ చేస్తున్న పురుషులు.. వీడియో..

Male Passengers and conductors cover their body with cardboard boxes in bus video: కేరళలో ఇటీవల ఒక యువతి ప్రయాణిస్తు తనతో తోటి ప్రయాణికులు బస్సులో కావాలని తన పర్సనల్ పార్ట్ లను తాకాడని అతని వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.అసలు దీనిలో నిజం తెలుసుకొకుండా సోషల్ మీడియా రాయుళ్లు రెచ్చిపోయి ఆయన్నునోటికొచ్చినట్లు తిడుతూ, ట్రోల్స్ చేశారు.దీంతో తీవ్ర మనస్థాపానికి  గురైన దీపక్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

అయితే.. దీపక్ అలాంటి వాడు కాదని, కనీసం క్లారిటీ తీసుకొకుండా యువతి అలా వీడియో రికార్డు చేసివైరల్ చేయడం ఏంటని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. కానీ అప్పటికే నిండు ప్రాణం మాత్రం బలైపోయింది. కొంత మంది అమ్మాయిలు, ఆంటీల అత్యుత్సాహం వల్ల ఇలాంటి ఘటనలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి.

ఇక ఇలాంటి ఘటనల్లో కొంత మంది తప్పించుకునేందుకు చాలా క్రియేటివ్ గా ఆలో చించారు. తమ చుట్టు అట్టడబ్బాలను పెట్టుకుని బస్సు ఎక్కారు. అంతే కాకుండా ఒక కండక్టర్ సైతం ఇదే విధంగా కేరళలో తనచుట్టు అట్ట డబ్బాతో బస్సులో టికెట్లు తీసుకున్నాడు.

Read more: Monkey Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. పెంపుడు కుక్కకు ముద్దులు పెడుతున్న వానరం.. వీడియో వైరల్..

ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. మొత్తంగా తర్వాత గొడవలు అయ్యి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే దానికన్నా.. ముందేఈ జాగ్రత్తలు పడినట్లు కండక్టర్ , ప్రయాణికులు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

 

Kerala man suicideVideo Viralfree bus effectWomen Harassmentsocial media

