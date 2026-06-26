/Video: పాపం.. పసిపాప అని చూడకుండా కాలితో తన్నిన మహిళ.. వీడియో వైరల్!

Kicks Child Video Watch: మానవత్వం మంట కలిసి పోతుంది. కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన చేతులే.. పసిబిడ్డపై రాక్షసత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. మహారాష్ట్రలోని పన్వేల్ తాలూకా నంద్గావ్ గ్రామంలో ఓ చిన్నారిపై మహిళ అమానుషంగా దాడి చేసిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ హృదయ విదారక ఘటన స్థానికంగా కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా తీవ్రత కలకలం రేపతోంది.. అంతేకాకుండా ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సైతం మహిళ పై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
కాలితో తన్నుతూ..
ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం చూస్తే.. స్థానిక అంగన్వాడీ కేంద్రంలో చదువుకుంటున్న ఒక చిన్నారిని.. ఒక మహిళ ఎలాంటి జాలి దయ లేకుండా విరుచుకు పడింది. అధికారిక సమాచారం ప్రకారం.. బాధితురాలు స్థానిక అంగన్వాడీ కేంద్రంలో చదువుకుంటున్న ఒక మైనర్ బాలిక. ఆ చిన్నారిపై ఓ మహిళ ఎలాంటి జాలి, దయ లేకుండా విరుచుకుపడింది. పసిపాప అని చూడకుండా.. ఆ అంగన్వాడి మహిళ.. పాపం నేలపై పడేసి కాలితో పదే పదే తన్నడం మీరు ఈ వీడియోలో స్పష్టంగా గమనించవచ్చు. ఆ మహిళ ఏమాత్రం దయ లేకుండా తన క్రూరత్వాన్ని ప్రదర్శించడం కళ్ళకు కట్టినట్లు కనిపిస్తోంది..
సోషల్ మీడియా వినియోగదారుల ఆగ్రహం..
ఈ దారుణానికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాల్లో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఈ వీడియో పై తీవ్రంగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. ఈమె మనిషా.. లేదంటే రాక్షసా? అంటూ నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు. నిస్సహాయురాలైన చిన్నారిపై ఇంతటి దాడికి పాల్పడడం చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆ మహిళను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ కావడంతో జాతీయస్థాయిలో కూడా దీనిపై చర్చ నడుస్తోంది..
రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు..
ఈ ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న స్థానిక పోలీసులు ప్రాథమిక దర్యాప్తును ప్రారంభించినట్లు కూడా తెలుస్తోంది. వైరల్ అవుతున్న వీడియోను ఆధారంగా తీసుకొని నిందితురాలిని గుర్తించే పనిలో పడ్డట్లు సమాచారం.. నంద్గావ్ పరిధిలోని అంగన్వాడీ కేంద్రం వద్ద అసలు ఏం జరిగిందనే కోణంలో విచారణ జరుపుతున్నారని తెలుస్తోంది. బాలల హక్కుల పరిరక్షణ చట్టం కింద, ఇతర కఠిన సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసి.. నిందితురాలిని త్వరలోనే అరెస్టు చేస్తామని పోలీసు అధికారులు కూడా స్పందించినట్లు సమాచారం.. ఏది ఏమైనప్పటికీ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో మాత్రం ఈ వీడియో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది..
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