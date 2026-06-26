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Video: పాపం.. పసిపాప అని చూడకుండా కాలితో తన్నిన మహిళ.. వీడియో వైరల్!

Kicks Child Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఓ మహిళ చిన్న పాపని చూడకుండా.. కాలితో తన్నిన దృశ్యాలు విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియోలో చిన్నారి ఏడవడం చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 26, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:44 PM IST
Video: పాపం.. పసిపాప అని చూడకుండా కాలితో తన్నిన మహిళ.. వీడియో వైరల్!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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