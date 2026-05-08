/Giant Python Video: భారీ కొండచిలువపై పిల్లల సవారీ.. వీడియో చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే! వీడియో..

Giant Python Viral Video Watch: సాధారణంగా పాము కనిపిస్తేనే ఆమడ దూరం పరుగులు తీస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది తొమ్మిది గజాల భారీ కొండచిలువ కనిపిస్తే.. గుండె ఆగిపోయినంత పనవుతుంది. కానీ కొందరు పిల్లలు మాత్రం ఆ రాకాసి కొండచిలువ పామును బొమ్మల భావించి.. దాని వీపుపై కూర్చుని ఆడుకుంటున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతుంది. ఈ భయంకరమైన దృశ్యాలు చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఒక్కసారిగా షాక్ గురవుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఇటీవల వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వీడియోలో.. ఒక భారీ పరిమాణంలో ఉన్న కొండచిలువ జనాభాసాల మధ్య చాలా నిమ్మలంగా పాక్కుంటూ వెళ్తోంది.. అది ఎంతటి ప్రమాదమైనదో తెలియని చిన్నారులు.. దాన్ని ఒక ఆట వస్తువుగా భావించారు.. ఆ కొండచిలువపై ముగ్గురు నుంచి నలుగురు పిల్లలు ఒకరి వెనక ఒకరు కూర్చొని రైలు బండి ఆట ఆడుతున్నారు. ఆ పాము కదులుతుంటే.. తమ ప్రయాణం చేస్తున్నామన్న ఆనందం వారి ముఖాల్లో కనిపిస్తోంది.. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఆ కొండచిలువ తల ఎత్తితే ఒక దెబ్బకు మనిషిని మింగేయగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అది ఏ క్షణమైనా తిరగబడే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ.. పిల్లలు ఏమాత్రం భయం లేకుండా దానితో ఆడుకోవడం చూస్తుంటే సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఊపిరి దిగబట్టుకుంటున్నారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న పెద్దలు కూడా వారిని ఆపకుండా వీడియో తీయడంపై విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. అంతేకాకుండా అక్కడున్న ఒక పెద్దాయన ఆ పిల్లలను ప్రోత్సహిస్తూ ఉండడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు..
ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్ల రూపంలో వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు. ఇది ధైర్యం కాదు.. నిర్లక్ష్యం.. ఒక్క సెకను తేడా జరిగిన ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయేవి.. అని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు. ఈ వీడియోను ఎక్కడ చిత్రీకరించారో స్పష్టంగా తెలియనప్పటికీ.. ప్రస్తుతం ఇది అన్ని సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ లో ఉంది. ఇక ఇది చూసిన మరి కొంతమంది వన్యప్రాణులతో ఇలాంటి ప్రయోగాలు ప్రాణాపాయమని హెచ్చరిస్తూ వస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఆ భారీ కొండచిలువ పిల్లలకు ఎలాంటి హాని తల పెట్టకపోవడంతో అందరూ ఊపిరిపించుకున్నారు.
