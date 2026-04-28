Nagmani Video: పడగపై నాగమణితో దర్శనమిచ్చిన కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో వైరల్..

Rare King Cobra Nagmani Video: ప్రకృతిలో మనకు తెలియని ఎన్నో రకాల వింతలతో పాటు విశేషాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పాములకు సంబంధించి.. హిందూ పురాణాల్లో, జానపద కథల్లో నాగమణి గురించి మనం ఎన్నో కథలు విన్నాం.. అయితే, తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో ఇప్పుడు నెటిజన్లను ఆశ్యర్యానికి గురిచేసేలా చేస్తోంది. పచ్చని మైదానంలో ఒక చోట అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా పడగ విప్పి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అలాగే దాని తలపై మెరుస్తున్న వజ్రం లాంటి వస్తువు కనిపించడం విశేషం.
వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. గడ్డి మైదానంలోని ఓ ప్రాంతంలో భారీ ఆకారంలో ఉన్న కింగ్ కోబ్రా పడగ విప్పి అటు ఇటు కదలడం మీరు గమనించవచ్చు..సాధారణంగా కింగ్ కోబ్రాలను చూడటమే చాలా అరుదు.. అలాంటి, ఈ వీడియోలో ఉన్న పాము అత్యంత భయానకంగా.. తల భాగంలో ఏదో ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. దాని తల పైభాగంలో తెల్లటి రంగులో ధగధగ మెరిసిపోయే ఒక వజ్రం లాంటి ఆకారం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అలాగే అది సూర్యరశ్మికి మరింత కాంతివంతంగా కనిపిస్తోంది.
ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసిన కొద్దిసేపటికే లక్షలాది వ్యూస్తో పాటు వేలల్లో కామెంట్లతో ఇంటర్నెట్ను ఊపేస్తోంది. చాలా మంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు దీనిని సాక్షాత్తూ ఆ పరమశివుని లీలుగా అభివర్ణిస్తూ వస్తున్నారు. అఅంతేకాకుండా ఈ నిజమైన నాగమణిని చూడటం మా అదృష్టం.. అంటూ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. మరికొంతమంది ఈ వీడియో చూసివారు ఈ ఇదంతా ఫేక్ అని చెబుతున్నారు.
ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది మాత్రం నమ్మడం లేదు.. ఇది ఫేక్ వీడియో అని.. ఎవరో కావాలని గ్రాఫిక్స్ లేదా ఏఐ (AI)ని వినియోగించి వీడియో తయారు చేసిన పోస్ట్ చేశారని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. శాస్త్రీయంగా చూస్తే పాము తలలో మణులు ఉంటాయనే దానికి ఎలాంటి ఆధారాలు లేవు. కానీ ఈ పాము తల భాగంలో ఈ మణి ఉండడం ఇప్పుడు ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాఫిక్గా మారాయి.
Also Read: Python Vs Mongoose Video: భారీ కొండచిలువపై ముంగిసల సర్జికల్ స్ట్రైక్.. చూస్తే ఒళ్లు గగుర్పొడాల్సిందే! వీడియో..
