King Cobra Video: బాప్ రే.. స్నేక్ క్యాచర్ మీద బుసలు కొడుతూ దాడి చేస్తున్న కింగ్ కోబ్రా.. షాకింగ్ వీడియో ..

King cobra Attacks on lady snake catcher in forest video: పాములు వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట బాగా ట్రెండింగ్ గా మారాయి. నెటిజన్ కూడా పాములు, కింగ్ కోబ్రాల వీడియోలను ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాములు జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో.. కోబ్రాలకాటుకు చాలా మంది గురౌతున్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. పాముల్ని చూస్తేనే చాలా డెంజర్ గా ఉంటాయి. అలాంటిది కింగ్ కోబ్రాలు ఎంత డెంజరో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరంలేదు.
అవి కాటు వేస్తే నిముషాల వ్యవధిలో ప్రాణాలు పోవాల్సిందే. అది రాత్రిపూట చాలా డెంజర్గా వేటాడుతుంది. వీటి విషం రక్తప ప్రసరణ, నాడీ వ్యవస్థపై పనిచేస్తుంది. మొత్తంగా కింగ్ కోబ్రా అడవికి దగ్గరగా ఉన్న ఇళ్లలోకి వచ్చింది. దీంతో అక్కడి వారు లేడీ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో ఆమె రంగంలోకి దిగి కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. అది పలు మార్లు కాటు వేయడానికి ప్రయత్నించింది.
దాదాపు 12 నుంచి 16 అడుగుల పొడవు ఉంది. మొత్తంగా అది పలు మార్లు కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ ఆమె కూడా కింగ్ కోబ్రాల బారి నుంచి తప్పించుకుంటూ..జాగ్రత్తగా దాన్ని బంధించింది.
ఆ తర్వాత కింగ్ కోబ్రాను దట్టమైన అడవిలో వదిలేశారు. మొత్తంగా ఈపామును పట్టుకుంటున్న ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.