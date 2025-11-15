English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • King Cobra Video: బాప్ రే.. స్నేక్ క్యాచర్ మీద బుసలు కొడుతూ దాడి చేస్తున్న కింగ్ కోబ్రా.. షాకింగ్ వీడియో ..

King Cobra Video: బాప్ రే.. స్నేక్ క్యాచర్ మీద బుసలు కొడుతూ దాడి చేస్తున్న కింగ్ కోబ్రా.. షాకింగ్ వీడియో ..

King Cobra  Attacks on snake catcher: స్నేక్ క్యాచర్ కు కింగ్ కోబ్రా చుక్కలు చూపిస్తుంది. ఆమెపై పలుమార్లు మెరుపు వేగంతో కాటు వేయడానికి ప్రయత్నించింది.ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 15, 2025, 04:21 PM IST
  • జనావాసాల్లోకి వచ్చిన కింగ్ కోబ్రా..
  • షాకింగ్ వీడియో..

King cobra Attacks on lady snake catcher in forest video: పాములు వీడియోలు ఇటీవల నెట్టింట బాగా ట్రెండింగ్ గా మారాయి. నెటిజన్ కూడా పాములు, కింగ్ కోబ్రాల వీడియోలను ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పాములు జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో.. కోబ్రాలకాటుకు చాలా మంది గురౌతున్న ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. పాముల్ని చూస్తేనే చాలా డెంజర్ గా ఉంటాయి. అలాంటిది  కింగ్ కోబ్రాలు ఎంత డెంజరో  ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరంలేదు.

అవి కాటు వేస్తే నిముషాల వ్యవధిలో ప్రాణాలు పోవాల్సిందే. అది రాత్రిపూట చాలా డెంజర్గా వేటాడుతుంది. వీటి విషం రక్తప ప్రసరణ, నాడీ వ్యవస్థపై పనిచేస్తుంది. మొత్తంగా కింగ్ కోబ్రా అడవికి దగ్గరగా ఉన్న ఇళ్లలోకి వచ్చింది. దీంతో అక్కడి వారు లేడీ క్యాచర్ కు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో  ఆమె రంగంలోకి దిగి కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించింది. అది పలు మార్లు కాటు వేయడానికి  ప్రయత్నించింది.

దాదాపు 12 నుంచి 16 అడుగుల పొడవు ఉంది. మొత్తంగా అది పలు మార్లు కాటు వేసేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ ఆమె కూడా కింగ్ కోబ్రాల బారి నుంచి తప్పించుకుంటూ..జాగ్రత్తగా దాన్ని బంధించింది.

Read more: Tiger Attack Video: వామ్మో.. అడవిలో టూరిస్టును మెరుపు వేగంతో లాక్కెళ్లిన పెద్దపులి.. ఓళ్లుగగుర్పొడిచే వీడియో..

ఆ తర్వాత కింగ్ కోబ్రాను దట్టమైన అడవిలో వదిలేశారు. మొత్తంగా ఈపామును పట్టుకుంటున్న ఘటనను వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయగా అది కాస్త వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

King Cobra VideoSnake Videoking cobra snakeVideo ViralSnake Attack

