King cobra snake video viral: చాలా మంది పాముల్ని చూసి దూరంగా పారిపోతారు. అసలు.. ప్రాణాల మీద ఆశలు ఉన్నవారు ఎవరికైన కూడా పాములు ఉన్నాయంటే ఆ ప్రదేశాలకు అస్సలు పోరు. పొరపాటున పాములాంటిది ఏదైన కన్పించిన కూడా అట్నుంచీ అటే వెళ్లిపోతారు. ఇక అడవులు, దట్టంగా చెట్లు ఉంటే పాములు అక్కడకు వస్తాయి. ఎలుకలు ఉన్న చోట కూడా పాములు ఉంటాయి. చాలా మంది పాముల్ని చూస్తే వెంటనే దాన్ని బంధించే వాళ్లకు సమాచారం ఇస్తారు.

కానీ మరికొందరు మాత్రం.. పాములు ఎప్పుడైన కాటు వేస్తే దాని మీద శాడిజం చూపిస్తారు. పాములను కరిచేస్తారు. దాని కర్రలతో కొట్టి చంపేస్తారు. మరికొందరు పాములను చంపి దాన్ని తీసుకుని ఆస్పత్రికి కూడా వెళ్తారు. అయితే.. పాములు ఎండకాలంలో చల్లగా ఉండే ప్రదేశంలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో పాముల వీడియోలు ఎక్కువగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటాయి. నెటిజన్లు సైతం పాముల వీడియోలు చూసేందుకు ఎక్కువగా ఆసక్తిని చూపిస్తారు.

13-foot giant King Cobra rescued from a poultry farm in M. Koduru of Anakapalli district. The reptile was released in a nearby forest area, allowing it to return to its natural habitat of Eastern Ghats. #AndhraPradesh pic.twitter.com/JSwro7i0bF

