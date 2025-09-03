Nagamani Taking Video: వామ్మో.. తలను కోసి.. పాము నుంచి నాగమణి తీసిన యువకుడు.. వీడియో ఇదే..

Nagamani Taking Video Watch Now: ఇంటర్నెట్లో ఓ వీడియో వైరల్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో ఓ వ్యక్తి బతికున్న తలభాగం నుంచి ఏదో అరుదైన నల్లని రాయిని తీస్తుండడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఈ సమయంలో ఆ పాము కదలకుండా దాని తలభాగాన్ని గట్టిగా పట్టుకొని ఆ రాయిని ఎంతో బలంగా తీస్తున్న దృశ్యాలు అందర్నీ ఎంతగానో ఆశ్చర్యపరిచాయి. నిజానికి ఈ వీడియోలో ఏం జరుగుతుందో? ఆ వ్యక్తి పాము తలభాగం నుంచి ఏం తీస్తున్నాడో? పూర్తి వివరాలు మనం ఎప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ముఖ్యంగా వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ముందుగా వీడియోలో ఒక వ్యక్తి పామును సంచిలో నుంచి తీసి దాని తలభాగాన్ని పట్టుకొని ఓ బైక్ పై గట్టిగా నొప్పి ఉంచడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ తర్వాత తన దగ్గర ఉన్న ఓ కత్తిని ఆయన బయటికి తీయడం మీరు గమనించవచ్చు. ఇలా తీసిన కత్తిని అతను పాము తలభాగాన్ని కట్ చేయడం అందులో నుంచి నల్లని రాళ్లను బయటికి తీయడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఇలా బయటికి తీసిన రాళ్లు అత్యంత అరుదైన నాగమణి అని వీడియోలో ఆ వ్యక్తి చెబుతున్నాడు. ఇది అతడు కెమెరాకు చూపిస్తూ.. విక్రయించేందుకు వాటిని అలా పాము నుంచి తీస్తున్నారని తెలిపారు.
ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో తెలియదు కానీ.. వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. ఇది చూసిన కొంతమంది పాముల ప్రేమికులు.. ఇలా చేయడం చాలా తప్పని, పాములకు రక్షణగా నిలవాల్సిన వారే ఇలా పాములను పట్టుకొని వాటిని తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని అంటున్నారు. ఇలా చేసిన వారిపై తప్పకుండా ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నారు. నిజానికి పామును పట్టుకొని దాని తల భాగం నుంచి ఆ రాళ్లను తీయడం అంత సులభం కాదు.
ఈ వీడియో చూసిన మరి కొంతమంది.. ఇప్పటికీ చాలామంది నాగమణి ఉందని నమ్ముతున్నారని.. పాము తలభాగం నుంచి తీసిన రాళ్లు దేనికి పనికి రావని వారంటున్నారు. అయితే ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన పాములను పట్టుకునే క్రమంలో తప్పకుండా పలు రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని.. లేదంటే దాని దాడి బారిన పడి మరణించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని వారు తెలుపుతున్నారు. ఏది ఏమైనా ఇలా పాములను ఇబ్బంది పెట్టి రాళ్లను తీయడం మంచిది కాదు.
