  • Cobra Vs Mongoose Fight Video: పాపం.. ముంగిస నోట్లో నుంచి రక్తం వచ్చేంత వరకు కొరిక కింగ్‌కోబ్రా.. వీడియో ఇదే..

King Cobra Vs Mongoose Fight Video Now: ముంగిస నోట్లో నుంచి రక్తం వచ్చేదాకా నాగుపాము దాడి చేస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. 

Dec 4, 2025, 01:33 PM IST

King Cobra Vs Mongoose Fight Video Watch: ప్రకృతిలో జీవులకు సంబంధించిన అనేక వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా రెండు జీవుల మధ్య దాడులకు సంబంధించిన వీడియోలు అప్పుడప్పుడు ఊహించని స్థాయిలో నెట్టింట్లో చక్కెర్లు కొడుతూ ఉంటాయి. వీటిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా నాగుపాముకు సంబంధించిన వీడియోలు ఊహించని స్థాయిలో సోషల్ మీడియాల్లో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అలాగే కింగ్‌ కోబ్రా, ముంగిసలకు మధ్య దాడికి సంబంధించిన వీడియోలు కూడా వైరల్ అవుతున్నాయి. తాజా కూడా సోషల్ మీడియాలో ఓ నాగుపాము, ముంగిసకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్‌ అవుతోంది. అయితే, దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

నాగుపాము, ముంగిసలు సహజ శత్రువులు అలాంటిది ఈ రెండు ఒకదానికొకటి ఎదురుపడితే దాడి చేసుకోవడం ఖాయం. అంతేకాకుండా ఈ రెండింటి దాడిలో తప్పకుండా ముంగిస విజయం సాధిస్తుంది. అలాటింది ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో మాత్రం పాము ముంగిసాను గాయపరిచడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఇందులో నాగుపాము ముంగిస కాలు కోరకడం మీరు చూడొచ్చు.

ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న  22 సెకన్ల యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియోకు Silver mongoose vs Cobra epic Fight అని టైటిల్ పెట్టి పోస్ట్ చేశారు. ఇక వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ముంగిస తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి, అత్యంత విషపూరితమైన నాగుపాముతో పోరాడుతున్న భీకర ఘట్టాన్ని చూడొచ్చు. దట్టమైన పొదలతో ఉన్న నేలపై ఈ రెండు దాడి చేసుకోవడం చూడొచ్చు. దీంతో పాటు ఆ పాము పడగను విప్పి..ముంగిసను భయపెట్టడాని ప్రయత్నించడం మీరు క్లియర్‌గా చూడొచ్చు.

ముంగిస కూడా ఏ మాత్రం భయపడకుంగా నాగుపామును రెచ్చగొట్టడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే, ఈ రెండు ఒకదానికి ఒకటి కొద్ది సేపు దాడి చేసుకున్నాయి. ఇందులో భాగంగా ముంగిస తీవ్రంగా గాయపడింది. అలాగే దాని నోట్లో నుంచి రక్తం రావడం కూడా మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. దీంతో పాటు సహాయం కోసం ముంగిస గట్టిగా అరవడం కూడా గమనించవచ్చు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి. 

