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Cobra Video: శివాలయంలో భోళాశంకరుడి లీలా.. శివలింగంపై నాగుపాము.. వీడియో..

Cobra Video Watch Here: తాజాగా ఓ ప్రమాదకరమైన నాగుపాము శివలింగంపై దర్శనం ఇచ్చిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.. సాక్షాత్తు పరమశివుడే పాము రూపంలో మళ్లీ భూమి పైకి వచ్చాడని భావిస్తున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 09, 2026, 04:34 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:34 PM IST
Cobra Video: శివాలయంలో భోళాశంకరుడి లీలా.. శివలింగంపై నాగుపాము.. వీడియో..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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