  • Telugu News
  • సోషల్
  • King Cobra Video: కారు బ్యానెట్ డాష్ బోర్డులో కింగ్ కోబ్రా.. డ్రైవర్ ఏం చేశారో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

King Cobra Video: కారు బ్యానెట్ డాష్ బోర్డులో కింగ్ కోబ్రా.. డ్రైవర్ ఏం చేశారో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

King Cobra On Car Bonnet Dash Viral Video: కారు బ్యానెట్ డాష్ బోర్డులో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము దర్శనమిచ్చిన ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఓ స్నేక్ క్యాచర్ ఆ పాముని పట్టుకొని సురక్షితమైన ప్రదేశానికి తరలించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 17, 2025, 03:14 PM IST

King Cobra Video: కారు బ్యానెట్ డాష్ బోర్డులో కింగ్ కోబ్రా.. డ్రైవర్ ఏం చేశారో చూడండి.. వీడియో ఇదే..

King Cobra On Car Bonnet Dash Viral Video Watch: ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో అప్పుడప్పుడు కొన్ని ఊహించని సంఘటనలు ప్రజల్ని ఉలిక్కిపడేలా చేస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి సన్నివేశాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటిదే తాజాగా ఓ ఘటన వైరల్ గా మారింది. ఈ ఘటన చూసిన చాలామంది వామ్మో అని ఉలిక్కి పడుతున్నారు. కొంతమంది అయితే ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. సాధారణంగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు తరచుగా వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. అలాంటి ఒక వీడియోనే ఇప్పుడు కూడా వైరల్ అవుతుంది. 

తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ కారు యజమాని తను ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో డ్రైవింగ్ సీట్ సమీపంలోని డాష్ బోర్డు ప్రాంతంలో ఏదో కదలడం గమనించాడు. మొదట్‌లో అతను దానిని కారు శబ్దం అనుకున్నప్పటికీ.. కాసేపు ఆగిన తర్వాత దాని కదలికలు మరింత వేగవంతమయ్యాయి. అలాగే కారును పక్క ఆపి మరి.. ఆ శబ్దాన్ని గమనించాడు. అలాగే ఓసారి ఆ కారు డాష్ బోర్డు వైపు తొంగి చూశారు. దీంతో అతడికి అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము కనిపించింది. ఒక్కసారిగా ఆ కారు యజమాని కారును అక్కడే ఆపి.. స్నేక్ క్యాచర్‌కి సమాచారం అందించారు. దీంతో అతడు అక్కడికి చేరుకున్నాడు..

కారుని ఆపిన వెంటనే ఆ పాము కూడా ఆ డాష్ బోర్డు నుంచి కారు ముందుండే బ్యానట్‌ డాష్ బోర్డు లోకి సంచారం చేసింది. దీంతో స్నేక్ క్యాచర్ అక్కడికి చేరుకున్న వెంటనే.. కారు మొత్తాన్ని వెతికాడు.. రంధ్రాల గుండా కారు బ్యానట్‌ డాష్ బోర్డులోకి చేరుకున్నది గమనించి.. అతడు ముందు భాగంలో ఉన్న బ్యానెట్ ని ఓపెన్ చేశాడు. దీంతో అతడికి అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా పాము కనిపించింది. ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యపోయి.. ఆ పాము ఈ పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నించాడు. మొదటగా ప్రయత్నించగా అతడికి ఆ పాము చిక్క లేకపోయింది.  చివరికి ఆ పాము తోకని పట్టుకొని కారు బ్యానర్ నుంచి బయటికి తీసుకువచ్చాడు. 

కారు బ్యానెట్ నుంచి బయటికి తీస్తున్న సమయంలో పాము స్నేక్ క్యాచర్ పై దాడి చేసే ప్రయత్నం కూడా చేసింది. అయితే అతడు దాని నుంచి ఎంతో చాకచక్యంగా తప్పించుకొని.. ఆ పాముని బంధించే ప్రయత్నం చేశాడు. చివరికి ఓ సంచిలో ఆ పామును బంధించి సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వదిలిపెట్టాడు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో నే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. సాధారణంగా పల్లె ప్రాంతాల్లో జీవించే వారికి కార్లతో పాటు బైకుల్లో ఇలాంటి పాములు అప్పుడప్పుడు సంచారం చేయడం సర్వసాధారణమే. కాబట్టి కార్లు బైకులు ఉన్నవారు తప్పకుండా వాటిని నడిపే సమయంలో కొంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Viral videoKing Cobra NewsKing Cobra VideoLatest Viral Video

