King Cobra Video: ఇదెక్కడి విడ్డూరం..చేపను కాటు వేసి ప్రాణాలు ఓదిలిన కింగ్ కోబ్రా.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

King cobra dies after attack on Electric fish video: ఇటీవల కాలంలో పాములు, కింగ్ కోబ్రాలు జనావాసాల్లోకి ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. అవి చెత్తా చెదారం, గుబురుగా చెట్లు ఉన్న చోట చాలా ఎక్కువగా నివాసం ఉంటాయి. ఎలుకలు, కప్పలు మొదలైన వాటి వేటలో ఇవి వస్తాయి. ముఖ్యంగా కోబ్రాలు కాటులకు ఇటీవల మనుషులు ఎక్కువగా గురౌతున్నారు. అందుకే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రస్తుతం కింగ్ కోబ్రాకు చెందిన ఒక వీడియో బాగా వైరల్ గా మారింది. పాములలో కింగ్ కోబ్రా చాలా డెంజర్ గా ఉంటుంది. మరీ అది కాటు వేస్తే సెకన్ల వ్యవధిలోనే మనిషి దుర్మరణం చెందుతాడు. అందుకే పాముల కంటే కింగ్ కోబ్రాలతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని స్టంట్ లు చేయోద్దని నిపుణులు సూచిస్తారు.
ఇలాంటి ఘటనలు రోజు మనం చూస్తుంటాం. కానీ కొంతమంది మాత్రం పాములు, కింగ్ కోబ్రాలతో తరచుగా స్టంట్ లు చేస్తు తమ ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటనలు కొకొల్లలు. కొన్నిసార్లు పాములు కూడా అనుకొకుండా డెంజర్లో పడతాయి. దానికి పక్కాగా ఉదాహరణగా మారిన ఒక వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. ఇప్పుడు వైరల్గా మారిన వీడియోలో ఒక భారీ కింగ్ కోబ్రా నీటి ఒడ్డుకు వెళ్లింది. అది కాస్త అక్కడున్న చేపను చూసి దాన్ని కాటు వేసింది.
మరీ ఏమైందో కానీ అదే దెబ్బకు వెనక్కు వెళ్లి బొక్కా బొర్లా పడి చనిపోయింది. ఈ ఘటనను కొంత మంది దూరంగా రికార్టు చేస్తున్నారు. అది విద్యుత్ చేప. దాన్ని ముట్టుకుంటే షాక్ వస్తుంది.
పాపం.. ఇది కాస్త తెలియని కింగ్ కోబ్రా.. చేప కన్పించింది కదా.. అని దాన్ని కొపంతో కాటు వేసి తన ప్రాణాలు కోల్పోయింది. మరీ కాటు వేసిన తర్వాత ఆ చేప బతికిందో లేదో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా కింగ్ కోబ్రా మాత్రం మెలికలు తిరుగుతూ చనిపోయింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.