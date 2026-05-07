/Cobra Video: ప్రకృతి వింత.. ఆవు పాలు తాగుతున్న కింగ్ కోబ్రా.. షాక్ అవుతున్న నెటిజన్లు!

Cobra Drinking Cow Milk Viral Video: ప్రకృతిలో కొన్ని సంఘటనలు చూసినప్పుడు మన కళ్ళను మనమే నమ్మలేకపోతూ ఉంటాం.. సాధారణంగా పాము కనిపిస్తే మనుషులైన.. జంతువులైన భయంతో ఆ మెడ దూరం పరిగెడతాయి. ఇక క్రూరమైన విష సర్పం ఎదురైతే ప్రాణభయంతో వణికిపోవడం సర్వసాధారణమే.. కానీ సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో మాత్రం ఎందుకు భిన్నంగా కనిపిస్తూ ఉంది. ఒక ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా.. పచ్చిక మైదానంలో మేతమేస్తున్న ఆవు వద్దకు చేరి నేరుగా పొదుగు నుంచే పాలు తాగిన అరుదైన దృశ్యాలు అందర్నీ ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తున్నాయి..
ఒక మైదానంలో ఆవు ప్రశాంతంగా మేస్తోంది.. అదే సమయంలో అక్కడికి ఒక భారీ నాగుపాము వచ్చింది.. సాధారణంగా పామును చూసినప్పుడు పశువులు భయపడి అరుస్తూ ఉంటాయి.. లేదంటే అక్కడ నుంచి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఆవు మాత్రం భయపడకుండా తన పని తాను చేసుకుంటుండగా.. ఆ నాకు పాము మెల్లగా ఆవు వెనక కాళ్ల మధ్యలోకి వెళ్లి పొదుగు పట్టుకొని పాలు తాగడం మొదలుపెట్టింది..
ఈ దృశ్యంలో అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే.. పాము ఆవును ఏమాత్రం కాటు వేయడానికి ప్రయత్నించలేదు.. అటు ఆవు కూడా పాము తన పాలు తాగుతున్నప్పటికీ ఎంతో సాధారణంగా నిలబడి మేతమేయడం మీరు చూడొచ్చు. సాధారణంగా నాగుపాము కాటు వేస్తే నిమిషాల్లో ప్రాణాలు పోతూ ఉంటాయి.. కానీ ఇక్కడ ఆ రెండు మూగజీవుల మధ్య ఒక వింతైన అనుబంధం కనిపిస్తుంది. ఈ ఆరుదైన దృశ్యాన్ని అక్కడే ఉన్న కొంతమంది తమ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ద్వారా చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. అంతే అప్పటినుంచి వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభమైంది..
ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసిన కొద్ది గంటల్లోనే లక్షలాది వ్యూస్ తో పాటు వేళలో కామెంట్ లతో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. దీనిపై సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు రకరకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. సాధారణంగా రెండు మూగ జీవుల మధ్య ఉన్న ప్రేమ అంతో ఇంతో కాదని కొంతమంది కామెంట్స్ చేస్తుంటే.. మరి కొంతమంది ప్రకృతిలో ఇలాంటి అద్భుతాలు అప్పుడప్పుడు జరుగుతూ ఉంటాయని అభిప్రాయపడుతున్నారు. పురాణాల్లో పాములకు పాలు పోసే ఆచారాల గురించి విన్నాం కానీ ఇలా ప్రత్యక్షంగా ఆవు పాలు తాగడం చూడడం ఇదే మొదటిసారి అని కామెంట్స్ కూడా చేస్తున్నారు.
