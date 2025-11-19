King cobra Eating big python video goes viral: పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా ట్రెండింగ్ లో ఉంటాయి. అయితే.. పాములు అంటేనే చాలా డెంజర్ గా ఉంటాయి. అలాంటిది కింగ్ కోబ్రాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకొవాల్సిన పనిలేదు. ఇదికాటు వేస్తే రెప్పపాటులో మనిషి ప్రాణాలు పోవాల్సిందే. మరోవైపు ఇవి కన్నా చిన్నగా ఉండే పాములను మింగేస్తాయి. మరోవైపు కొండ చిలువలు చాలా బలంగా ఉంటాయి. ఇవి దాడి చేస్తే ఎముకల్ని చుర చుర చేస్తాయి. అంతేకాకుండా.. ఊపిరాడకుండా చేసి హతమారుస్తాయి.
ముఖ్యంగా కింగ్ కోబ్రాలను చాలా వరకు 12 నుంచి 18 అడుగుల వరకు పెద్దవిగా బలంగా కూడా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఒక భారీ కింగ్ కోబ్రాకు చెందిన వీడియో ఒకటి బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిలో కింగ్ కోబ్రా, కొండ చిలువ ఎదురెదురు పడ్డాయి. ఇంకేముందీ.. ఒకదానిపైమరోకటి దాడులు చేసుకున్నాయి. అయితే.. కింగ్ కోబ్రా చాలా వేగంగా రియాక్ట్ అయ్యింది.
మెరుపువేగంతో తన వేటపై విరుచుపడుతుంది. ఈ క్రమంలో భారీ కింగ్ కోబ్రాను అమాంతం తన నోటితో పట్టుకుంది. అది తెరుకునేలోపు పలుమార్లు కాటు వేసి, కొండ చిలువను నూడుల్స్ లా కర కర మింగేసింది. కింగ్ కోబ్రా ధాటికి పాపం.. కొండ చిలువ విలవిల్లాడిపోయింది. చూస్తుండగానే కింగ్ కోబ్రాకు ఆహారం అయిపోయింది.
మరొవైపు కింగ్ కోబ్రా.దాని పేరుకు తగ్గట్టే... కొండ చిలువను నిముషాల వ్యవధిలోనే అటు ఇటు కదులుతు హ్యాపీగా మింగేసింది.ఈ ఘటనను కొంతమంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అదికాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్.. ఎంత వైలెంట్ గా ఉన్నాయని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.