  • Telugu News
  • సోషల్
  • King cobra Video: బాప్ రే.. కొండ చిలువను నూడుల్స్‌లా తినేసిన భారీ కింగ్ కోబ్రా.. నెట్టింట హడలెత్తిస్తున్న వీడియో..

King cobra Vs Python Video: భారీ కొండ చిలువను కింగ్ కోబ్రా అమాంతం నూడుల్స్ లా తినేసింది.ఈ వీడియో చూస్తుంటే హడలెత్తించేలా ఉంది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్ లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇంత వైలెంట్ గా ఉందేంటీ అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 19, 2025, 07:48 PM IST
King cobra Eating big python video goes viral: పాములు, కొండ చిలువల వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో బాగా ట్రెండింగ్ లో ఉంటాయి. అయితే.. పాములు అంటేనే చాలా డెంజర్ గా ఉంటాయి. అలాంటిది కింగ్ కోబ్రాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకొవాల్సిన పనిలేదు. ఇదికాటు వేస్తే రెప్పపాటులో మనిషి ప్రాణాలు పోవాల్సిందే. మరోవైపు ఇవి కన్నా చిన్నగా ఉండే పాములను మింగేస్తాయి. మరోవైపు కొండ చిలువలు చాలా బలంగా ఉంటాయి. ఇవి దాడి చేస్తే ఎముకల్ని చుర చుర చేస్తాయి. అంతేకాకుండా.. ఊపిరాడకుండా చేసి హతమారుస్తాయి.

ముఖ్యంగా కింగ్ కోబ్రాలను చాలా వరకు 12 నుంచి 18 అడుగుల వరకు పెద్దవిగా బలంగా కూడా ఉంటాయి. ప్రస్తుతం ఒక భారీ కింగ్ కోబ్రాకు చెందిన వీడియో ఒకటి బాగా వైరల్గా మారింది. దీనిలో కింగ్ కోబ్రా, కొండ చిలువ ఎదురెదురు పడ్డాయి. ఇంకేముందీ.. ఒకదానిపైమరోకటి దాడులు చేసుకున్నాయి. అయితే.. కింగ్ కోబ్రా చాలా వేగంగా రియాక్ట్ అయ్యింది.

మెరుపువేగంతో తన వేటపై విరుచుపడుతుంది. ఈ క్రమంలో భారీ కింగ్ కోబ్రాను అమాంతం తన నోటితో పట్టుకుంది. అది తెరుకునేలోపు పలుమార్లు కాటు వేసి, కొండ చిలువను నూడుల్స్ లా కర కర మింగేసింది.  కింగ్ కోబ్రా ధాటికి పాపం.. కొండ చిలువ విలవిల్లాడిపోయింది. చూస్తుండగానే కింగ్ కోబ్రాకు ఆహారం అయిపోయింది.

Read more: Python In Tirumala Video: వామ్మో.. తిరుమల ఘాట్ రోడ్ల మీద భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

మరొవైపు కింగ్ కోబ్రా.దాని పేరుకు తగ్గట్టే... కొండ చిలువను నిముషాల వ్యవధిలోనే అటు ఇటు కదులుతు హ్యాపీగా మింగేసింది.ఈ  ఘటనను కొంతమంది వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అదికాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. బాబోయ్.. ఎంత వైలెంట్ గా ఉన్నాయని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

