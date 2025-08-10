King Cobra Video: వామ్మో.. జామ పండును తింటున్న పాము.. వీడియో ఇదే ఇప్పుడే చూడండి..

King Cobra Video Watch: పక్షులు తిన్న పండ్ల విషయంలో ప్రజలకు తరచుగా ఉండే అపోహలను తొలగిస్తూ, ఒక యూట్యూబ్ షార్ట్ వీడియో అందరినీ ఆలోచించేలా చేస్తోంది. మనం సాధారణంగా పక్షులు తిన్న పండ్లను సురక్షితమైనవిగా భావించి.. మనం కూడా వాటిని తినేందుకు ఎంతగానో ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటాం.. కానీ ఈ వీడియో ఆ అభిప్రాయాన్ని మార్చివేసింది. ఈ వీడియోలో ఒక పాము చెట్టుపై ఉన్న పండును తింటున్న దృశ్యం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసేలా చేస్తోంది. ఇంకోసారి చెట్టుపై పక్షులు కొరికిన పండు తినాలని కోరికను మర్చి పోయేలా చేస్తుంది. ఇంతకీ ఈ వీడియోలో ఉన్న సారాంశం ఏంటి వీడియో ఇంతలా వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
మనం తరచుగా చెట్టుపై సగం పండును చూసినప్పుడు.. పక్షులు తిన్నవని భావించి నిర్లక్ష్యంగా వాటిని తీసుకుంటూ ఉంటాం. పండు మీద ఉండే కొరికిన గుర్తులు మనం కేవలం పక్షులవి మాత్రమే అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ ఎప్పుడూ ఇలా అనుకుంటే పప్పులో కాలేసినట్లే.. చెట్టుపై ఉండే పండ్లను కేవలం పక్షులే తినకుండా అత్యంత విషపూరితమైన పాములు కూడా తినొచ్చని ఈ వీడియో స్పష్టం చేస్తోంది.. పాములు చాలా విషపూరితమైనవి.. కాబట్టి అవి తిన్న ఆహారాలు తింటే తీవ్ర దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు దారి తీసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి పాము తిన్న పండ్లను నిర్లక్ష్యంగా తింటే అది ఎంత ప్రమాదమో మీరు ఒకసారి ఊహించవచ్చు.
ఈ వీడియోలో పాము ఆ పండును కొరుకుతున్న దృశ్యం మనకు ఒక గుణపాటాన్ని నేర్పుతుంది. ఇది కేవలం పండ్ల విషయంలోనే కాకుండా మనం తినే ఆహారంలో తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తల గురించి కూడా ఆలోచించేలా చేస్తోంది.. చాలా వరకు పనులు కొనుగోలు చేసే క్రమంలో వాటిని తినే క్రమంలో అవి ఏ జంతువులు తిన్నాయో మనం గుర్తించలేము.. అందుకే ముందుగా కొనుగోలు చేసే క్రమంలోనే వాటిపై ఏవైనా మచ్చలు లేదా కొరికిన ఆనవాళ్లు ఉంటే.. వాటిని తీసుకోకపోవడం మంచిదని కొంతమంది ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా అది వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి ఏదైనా పండు పై మచ్చ.. గాని కొరికినట్లుగా కనిపిస్తే వాటిని తినకపోవడం చాలా మంచిదని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
ఇక ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి.. జామ పండును ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము కొరకడం మీరు గమనించవచ్చు. అలాగే ఆ పాము తన పదునైన మొదటి పళ్ళతో ఆ పండును కొరుకుతోంది. ఇదే సమయంలో పండులో నుంచి రసం కూడా కారడం ప్రారంభించింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్ గా మారింది. అయితే, చాలామంది ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఇది AI క్రియేట్ చేసిన వీడియో అని చెబుతున్నారు. గతంలో ఇలాగే ఓ పాము టమాటో పండ్లను కొరుకుతున్న వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయిన సంగతి తెలిసిందే..
