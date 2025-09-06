King Cobra Video: వామ్మో.. పైపుల నుంచి బయటికి వస్తున్న కింగ్ కోబ్రా.. చూసుకోకుండా ఉంటే ప్రమాదమే.. వీడియో..

King Cobra Video Watch Here: పల్లె ప్రాంతాల్లో జీవించే ప్రతి ఒక్కరికి కొంతమంది పాములు పట్టుకునేవారు వర్షాకాలంలో జాగ్రత్త గా ఉండాలని సూచిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ సమయాల్లో ఎక్కువగా అడవుల్లో నుంచి జనావాసాల్లో సంచారం చేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఇళ్లలోకి సంచారం చేసి.. మనుషులపై దాడి చేస్తూ ఉంటాయి. అందుకే నిపుణులు ఈ సమయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తూ ఉంటారు. ఇళ్లలోకి సంచారం చేసే క్రమంలో చిత్రీకరించిన చాలా వీడియోలు అప్పుడప్పుడు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. తాజాగా ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో ఓ పాము టెర్రస్ పైన ఉండే ఓ పైపులో నుంచి బయటికి వెళ్లిపోవడానికి సంబంధించిన దృశ్యాలు చూడొచ్చు. అయితే ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో? ఇంతలా వీడియో వైరల్ అవ్వడానికి గల కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ వీడియోలో వర్షం నీరు పోయేందుకు బంగ్లాపై ఉండే పైపులో నుంచి ఓ పాము తలపెట్టి చూడడం మీరు గమనించవచ్చు. అయితే ఆ పాము బయటికి వచ్చేందుకు పైపుల నుంచి తలపెట్టి చూస్తూ.. చుట్టూ ఉన్న వాతావరణాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు మీకు ఈ వీడియోలో కనిపిస్తుంది. అంతేకాకుండా అక్కడి ప్రదేశాలను నెమ్మదిగా గమనిస్తూ పాము తన తలభాగాన్ని అటు ఇటు కదిలిస్తూ ఉండడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఇలాంటి పాములు ఎవరూ లేని సందర్భాల్లో సంచారం చేసి దాడి చేస్తూ ఉంటాయి.
ఈ వీడియోలో వర్షాకాలంలో నీరు నిలిచి ఉన్న ప్రాంతాల్లో, కాలువలు, పొదలలో పాములు నివసిస్తూ ఉంటాయని.. వర్షం కురిసేటప్పుడు ఇంటి టెర్రస్పై నిలిచిపోయిన నీటిని బయటకు వదిలేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా అటవీ ప్రాంతాలకు దగ్గరగా నివసించేవారు ఎప్పటికప్పుడు ప్రాంతాలను పరిశీలించాలని వారు తెలిపారు. వర్షాకాలంలోనే ఎక్కువగా పాములు వాటి పుట్టలో నుంచి బయటికి వచ్చి.. ఆహారం కోసం వెతికేందుకు ఎంత దూరమైనా వెళ్తాయని వారంటున్నారు. కాబట్టి ఇలాంటి సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండడం మేలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
నిపుణుల సూచనలు..
ముఖ్యంగా పాములను చూసి చాలామంది భయపడుతూ ఉంటారు. నిజానికి ఇంటి సమీపంలో పాములు కనిపించినప్పుడు వాటికి దూరంగా ఉండి తప్పకుండా గమనించాల్సి ఉంటుంది. ఇంట్లోకి ప్రవేశించినప్పుడు అది ఎక్కడ సంచారం చేసిందో తప్పకుండా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే అది మనకు ప్రమాదంగా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మీ దగ్గర ప్రాంతాల్లో పాము కనిపించినప్పుడు తప్పకుండా అటవీశాఖ సిబ్బందికి సమాచారం అందించాల్సి ఉంటుంది. లేదంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న స్నేక్ క్యాచర్ కు సమాచారం అందించండి..
