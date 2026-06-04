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Cobra Video: నిద్రిస్తున్న యువకుడి షర్ట్‌లోకి దూరిన కింగ్ కోబ్రా.. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే? వీడియో..

King Cobra Rare Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో యువకుడి షర్టులో నుంచి అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను బయటికితీస్తున్న దృశ్యాలు మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారింది. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 04, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:10 PM IST
Cobra Video: నిద్రిస్తున్న యువకుడి షర్ట్‌లోకి దూరిన కింగ్ కోబ్రా.. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే? వీడియో..
Image Credit: Souce: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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