King Cobra Rare Viral Video Watch Here: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు వేలాది వీడియోలు ప్రత్యక్షమవుతూ ఉంటాయి. వాటిల్లో నవ్వించేలా ఉంటే.. మరికొన్ని ఆశ్చర్యపరుస్తూ భయాందోళన కూడా కలిగిస్తూ ఉంటాయి. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే ఎవరికైనా సరే వెన్నులో వణుకు పుట్టడం ఖాయం.. ఒక యువకుడు అజాగ్రత్తగా చెట్టు కింద పడుకోగా.. అతని షర్టులోకి అత్యంత విషపూరితమైన కింగ్ కోబ్రా దూరిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది.
షర్టు లోపలికి దూరిన పాము..
వైరల్ అవుతున్న దృశ్యాల వివరాల ప్రకారం.. ఒక యువకుడు చెట్టు నీడన ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నాడు.. అయితే, అదే సమయంలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో కానీ.. ఒక భారీ కింగ్ కోబ్రా నెమ్మదిగా అతని శరీరానికి పాకుతూ షర్టు లోపలికి దూరిపోయింది. ఆ యువకుడు నిద్రలేచి చూసేసరికి తన షర్టు లోపల పాము కదలడాన్ని గమనించి.. తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యాడు.. చిన్నపాటి పొరపాటు జరిగినా.. కాస్త కదిలినా.. ఆ విష సర్పం కాటేయడం ఖాయం.. దీంతో ఆ యువకుడు ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకొని.. కదలకుండా అలాగే శవంలా పడుకొని ఉండిపోయాడు..
రంగంలోకి స్నేక్ క్యాచర్..
ఈ ప్రమాదకరమైన పరిస్థితిని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే ఎక్స్పీరియన్స్ కలిగిన స్నేక్ క్యాచర్కు సమాచారం అందించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న స్నేక్ క్యాచర్ అత్యంత చాకచక్యంగా వ్యవహరించాడు. ఆ యువకుడికి ఎటువంటి హాని కలగకుండా.. పామును రెచ్చగొట్టకుండా చాలా నెమ్మదిగా యువకుడి షర్టు బటన్లు విప్పడం ప్రారంభించాడు..
షర్టులో నుంచి ఎలా తీశాడు?
ఆ సమయంలో ఒక్కొక్క క్షణం.. ఎంతో కీలకంగా మారింది. షర్టు విప్పుతున్న క్రమంలో ఆ కింగ్ కోబ్రా ఒక్కసారిగా తన పెద్ద పడగలను విప్పి.. కాటేసేందుకు తీవ్రంగా ప్రయత్నించింది.. అక్కడున్న వారంతా కొద్ది దూరం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే, ఆ స్నేక్ క్యాచర్ అత్యంత నైపుణ్యంతో ఆ పాము దృష్టిని మళ్లించి.. దాన్ని షర్టులో నుంచి బయటకు లాగేసాడు..
షర్టులో నుంచి విజయవంతంగా బయటికి తీసిన ఆ ప్రమాదకరమైన నాగుపామును స్నేక్ క్యాచర్ చాకచక్యంగా ఒక కాళీ ప్లాస్టిక్ సీసాలో ఎక్కించి.. దానికి మూతను గట్టి బంధించినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో అక్కడున్న వారంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. త్రుటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్న ఆ యువకుడు భయంతో వణికిపోతూ.. తనకు పునర్జన్మ ప్రసాదించిన స్నేక్ క్యాచర్కు కృతజ్ఞత తెలిపినట్లు సమాచారం. ఇప్పుడు ఈ దృశ్యాలే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్గా మారాయి..
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