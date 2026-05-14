King Cobra Real Nagamani Video: తాజాగా సోషల్ మీడియోలో ప్రకృతిలో మనకు తెలియని వింతలు, విశేషాలు ఎన్నో వైరల్ అవుతూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా పాములకు సంబంధించిన అనేక వీడియోలు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. కొన్ని కింగ్ కోబ్రాల తల భాగాలపై అత్యంత అరుదైన నాగమణి కలిగిన పాములకు సంబంధించిన వీడియోలు అప్పుడప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులకు ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తున్నాయి. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వీడియో కూడా ఈ కోవాకు చెందిందే.. ఈ వైరల్ అవుతన్న వీడియోలో ఉన్న వింతలు విశేషాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
తాజాగా నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతున్న ఒక షార్ట్ వీడియో చూస్తుంటే.. ఆ పురాణ గాథలు నిజమేనా? అనే అనుమానం కలగక మానదు.. అవును ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో చికట్లో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా పామును చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఈ పాము తల భాగంపై కాకుండా నాగమణి కింద పడి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, పురాణ గాథల్లో ఈ నాగమణి గురించి వివిధ రకాలుగా వివరించారు. అంతేకాకుండా దీనిని శక్తివంతమైనదిగా కూడా చెప్పుకుంటారు.
Animal Zone అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్లో పోస్ట్ చేసిన ఈ 13 సెకన్ల వీడియో నెటిజన్లను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తూ వస్తోంది. చీకటి రాత్రి సమయంలో ఒక పెద్ద నాగుపాము తన పడగ విప్పి గంభీరంగా కూర్చుని ఉంది. అయితే, ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే.. ఆ పాము తల భాగం కాకుండా కింది భాగంలో ఒక ప్రకాశవంతమైన వెలుగు కనిపిస్తోంది. అది చూడటానికి అచ్చం ఒక వజ్రం మెరుస్తున్నట్లుగా ఉంది. అయితే, ఈ పాము దాని కాపాలాగా ఉన్నట్లు కూడా మీరు చూడొచ్చు.
ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన కొన్ని రోజుల్లోనే అన్ని మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా వైరల్ అవ్వడం ప్రారంభమయ్యింది. అంతేకాకుండా చాలా మంది ఈ వీడియోను చూసి.. నిజమైన నాగమణి అని కామెంట్స్ కూడా పెడుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఇలాంటి దృశ్యాలు చాలా అరుదుగా మాత్రమే కనిపిస్తాయని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. అయితే, ఈ వీడియో చూసిన మరికొంతమంది ఇది గ్రాఫిక్స్ వీడియో అని.. దీనిని ఎవరో కావాలనే వ్యూస్ కోసం పోస్ట్ చేశారని చెబుతూ వస్తున్నారు.
