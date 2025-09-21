English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

King Cobra Video: అద్భుతమైన దృశ్యాలు.. గుడ్లకు రక్షణగా నిలిచిన కింగ్ కోబ్రా.. వీడియో ఇదే..

King Cobra Guarding Eggs Latest Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా గుడ్లకు రక్షణగా నిలిచిన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 21, 2025, 06:09 PM IST

King Cobra Guarding Eggs Video Watch: ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా పాము గుడ్లకు కాపలాగా కాస్తున్న అరుదైన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. సాధారణంగా ఆడ కింగ్ కోబ్రాలు గుడ్లు పెట్టి పిల్లలకు జన్మనిచ్చే వరకు మగ కింగ్ కోబ్రాలు వాటికి రక్షణగా నిలుస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆహారాన్ని కూడా సమకూర్చుతాయని సమాచారం. అయితే ఇలాంటి ఘటనే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా తో పాటు కొన్ని గుడ్లు కూడా కనిపిస్తాయి. ఈ దృశ్యాలకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ కింగ్ కోబ్రా తన ఆవాసంలో గుడ్ల మీద పొదిగి ఉండడం మీరు చూడవచ్చు. అలాగే అది వాటికి రక్షణగా ఉండడం కూడా మీరు గమనించవచ్చు. సాధారణంగా పిల్లలకు జన్మనిచ్చే సమయంలో కొన్ని మగ కింగ్ కోబ్రాలతో పాటు.. ఆడ కింగ్ కోబ్రాలు కూడా  వాటికి రక్షణగా నిలుస్తాయి. అలాంటి దృశ్యాలే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ వీడియోను జూన్ 10న 'Hasan From Earth' అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో 'King Cobra Guarding Its Eggs' అనే క్యాప్షన్ పెట్టి షేర్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. 

ఈ వీడియోని వీక్షించిన కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు.. వీడియో పై భిన్నభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది ఎవరు కావాలని సోషల్ మీడియాలో హైప్ క్రియేట్ చేసేందుకు ai ద్వారా వీడియోను సృష్టించి ఇలా అప్లోడ్ చేశారని చెబుతున్నారు. ఇక మరి కొంతమంది అయితే ఇది ఫేక్ వీడియో అని కామెంట్లలో రాసుకొస్తున్నారు. సాధారణంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటిలిజెన్సీ వచ్చిన తర్వాత అనేక వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. ఇందులో చాలా వరకు ఫేక్ వీడియోలే ఉంటున్నాయి. అయితే ఇది కూడా AI సృష్టించిన వీడియో కావడంతో కొంతమంది డిస్ లైక్ కూడా చేస్తున్నారు. 

ఈ వైరల్ అవుతున్న వీడియోను హాసన్ ఫ్రమ్ ఎర్త్ అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను 82,000 మందికి పైగా లైక్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. అంతే కాకుండా కొన్ని లక్షల మంది ఈ వీడియోను వీక్షించారు. అయితే ఇప్పటివరకు 192 మంది కంటే ఎక్కువగా కామెంట్లు చేశారు. సాధారణంగా ప్రకృతిలో కూడా పాములు గుడ్లకు రక్షణగా నిలుస్తాయని ఈ వీడియో చూసిన కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షణ చెబుతున్నారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

