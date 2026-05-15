Cobra On Scooter Video Watch Here: నేటి కాలంలో సోషల్ మీడియా పుణ్యమా అని వింత వింత ఆశ్చర్యం కలిగించే ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తూ ఉన్నాయి. తాజాగా నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియో చూస్తే ఎవరికైనా వెన్నులో వణుకు పుట్టక మానదు.. నడిరోడ్డుపై ఆగి ఉన్న ఒక యాక్టివా స్కూటీపై భారీ నాగుపాము పడగవిప్పి హల్చల్ చేసిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. అయితే ఆ స్కూటీ పైకి పాము ఎలా వచ్చిందనేది అసలు ఎవ్వరికీ తెలీదు. కానీ స్కూటీపై పడక విప్పి నిలబడి నానా హంగామా సృష్టించింది. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తున్నాయి..
సాధారణంగా పాములు పొదల్లోనూ.. పచ్చిక మైదానంలోనో.. అడవుల్లోనూ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. కానీ ఈ ఘటనలు ఒక వ్యక్తి తన యాక్టివ్ స్కూటీని రోడ్డు పక్కన నిలిపి ఉంచాడు. కొద్దిసేపటి తర్వాత తిరిగివచ్చి చూసేసరికి కూటి వెనక భాగంలో ఒక భారీ నాగుపాము బయటికి వచ్చి పడక విప్పి నిలబడి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఈ పాము పరిమాణం.. దాని ఆవేశం చూసి అక్కడున్న వారంతా భయాందోళనకు గురైనట్లు తెలుస్తోంది..
స్కూటీపై పడగ విప్పి నాగుపాము..
రోడ్డుపై వెళ్లే వాహనదారులు స్కూటీపై పడగ విప్పి ఉన్న పామును చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. క్షణాల్లో ఈ వార్త స్థానికంగా వ్యాపించడంతో స్థానికులు భారీ ఎత్తున అక్కడికి చేరుకున్నారు. పాము ఎక్కడ వారిపై దాడి చేస్తుందోనని అందరూ భయాందోళనకు గురై.. ఆ స్కూటీకి దూరంగా నిలబడి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే, స్థానికులు వెంటనే స్థానికంగా ఉన్న స్నేక్ క్యాచర్స్ కి సమాచారం అందించారు.. రంగంలోకి దిగిన వారు అత్యంత చాకచక్యంగా ఆపరేషన్ను ప్రారంభించారు..
బుసలు కొడుతూ పాము హల్చల్..
ఆ పాము అత్యంత ప్రమాదకరమైన రీతిలో బుసలు కొడుతూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే స్నేక్ క్యాచర్స్ ఎలాగోలా ఆ పామును పట్టుకొని ఒక సంచిలో బంధించి సురక్షితమైన పరిసరాల్లో వదిలిపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే ఈ పామును పట్టుకోవడానికి స్నేక్ క్యాచర్స్ కొన్ని గంటలపాటు శ్రమించినట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోను స్నేక్ క్యాచర్స్ బృందంలోని ఒకరు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియో ఇప్పుడు యూట్యూబ్ తో పాటు వివిధ సోషల్ మీడియా మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది.
వైరల్ వీడియో..
వర్షాకాలం సమీపిస్తున్న సమయంలో పాములు బయటికి వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. వాహనాలు పార్కు చేసేటప్పుడు తిరిగి స్టార్ట్ చేసే సమయంలో వాటిని తప్పకుండా ఒకటికి రెండుసార్లు పరిశీలించడం చాలా మంచిదని వారంటున్నారు. లేకపోతే అత్యంత ప్రమాదకరమైన వన్యప్రాణులు వాహనాల్లో దూరి మనుషులపై దాడి చేసే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ ఘటన ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లోని సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. చాలామంది ఈ వీడియో చూసి వివిధ రకాలుగా స్పందిస్తూ వస్తున్నారు..
