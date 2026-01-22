English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nagamani Out From King Cobra In A School Its Look Like Red Color Know What Is Fact: పాములపై ఎప్పుడూ ఆసక్తికర వార్తలు, విశేషాలు ఉంటాయి. పాము కనిపించిందంటే భయం కానీ పామును దేవతగా పూజిస్తుంటాం. అయితే పాము తలపై నాగమణి ఉంటుందనేది నిజమా? కాదా? తెలియదు కానీ పాము నాగమణి వదిలేసి వెళ్లిందని పుకార్లు వైరల్‌ అయ్యాయి. ఓ వైరల్‌ వార్త తెలుసుకుందాం.

Jan 22, 2026

Nagamani News Viral: పాములు అంటే భయమే కానీ పాముల గురించి వార్తలు మాత్రం చాలా ఆసక్తిగా ఉంటాయి. పాములు జంతుజీవుల్లో అది ఒకటి. కానీ పాములకు సంబంధించి మాత్రం ఎన్నో నమ్మకాలు, విశ్వాసాలు ఉన్నాయి. పామును దేవతగా పూజిస్తుంటాం. పురాణాల్లో.. ఇతిహాసాల్లో నాగుపాముకు నాగమణి ఉంటుందని ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి. కానీ నాగమణి నిజమా? అబద్ధమా? తెలియదు కానీ ఓ చోట నాగుపాము తలపై నాగమణి బయటకు వచ్చిందనే పుకార్లు వినిపిస్తున్నాయి. అది కూడా ఎర్రటి రంగులో మిలమిల మెరిసే నాగమణి కనిపించిందని చర్చ నడుస్తోంది. ఈ వార్త వైరల్‌ అవుతుండగా.. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

పాము తలపై ఉండే దానిని నాగమణి అని పిలుస్తారు. నాగమణి అనేది పురాణాలు, ఇతిహాసాల్లో విన్నాం కానీ ఎవరూ అది ఉంటుందని పక్కాగా చెప్పలేకపోతున్నారు. కానీ బిహార్‌లోని ఓ పాఠశాలలో నాగుపాము నాగమణిని బయటకు తీసిందని పుకార్లు వస్తున్నాయి. బిహార్‌లోని ముజఫర్‌పూర్‌ జిల్లా సాహెబ్‌గంజ్‌లోని పాఠశాలలో పాము నాగమణిని బయటకు తీసిందనే వార్త ఆ గ్రామంలో  కలకలం రేపింది. ఆ నాగమణిని చూసేందుకు గ్రామ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆ పాము తలపై నుంచి ఎర్రటి నాగమణి వచ్చిందని గ్రామస్తులు చర్చించుకున్నారు. తాము చూశామని ఆ గ్రామస్తులు చెబుతున్నారు.

అయితే ఈ వార్తలన్నీ పుకార్లు మాత్రమేనని.. వాస్తవం కాదని కొందరు కొట్టిపారేస్తున్నారు. పాము తలపై నుంచి వస్తే నాగమణి ఫొటోలు, వీడియోలు ఎక్కడ? అని ప్రశ్నిస్తున్నారు. నిజంగంటే ఆ పాముకు సంబంధించిన నాగమణి ఫొటోలు, వీడియోలు ఎక్కడా లేవు. కానీ నాగమణి వచ్చిందని మాత్రం ఆ గ్రామంలో చెబుతున్నారు. నాగమణి కనిపించిందనే వార్త పుకారు మాత్రమేనని అలాంటిదేమీ కనిపించలేదని కొందరు చెబుతున్నారు. గమనిక: నాగమణి కనిపించిందనే వార్త ఎప్పుడో జరిగిందని తెలుస్తోంది. కానీ ఇప్పుడు వైరలవుతోంది.

వాస్తవంగా పాముపై ఎలాంటి నాగమణి ఉండదని శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. నాగుపాము వంటి కొన్ని పాము తలలపై మెరిసే లేదా గుండ్రని పొలుసులు ఉంటాయి. ఇవి కొన్నిసార్లు రత్నాలలా మెరుస్తుంటాయి. ఇక పాముల కడుపులో కనిపించే రాళ్లను కూడా నాగమణిలుగా భావిస్తుంటారు. ఇవన్నీ కూడా పాము శరీరంలో భాగమే. కానీ వాటికి నాగమణి అని చెప్పడం.. వాటికి మాయా శక్తులు, మహిమలు ఉంటాయని భావిస్తుంటారు. కానీ అలాంటేదేమీ లేదని జంతు శాస్త్రవేత్తలు చెబుతన్నారు. ఎవరైనా పాము నాగమణి అని చెప్పి కొన్నింటిని విక్రయించేందుకు ప్రయత్నిస్తే వాటిని  కొనుగోలు చేసి మోసపోవద్దు. నాగమణికి సంబంధించి వార్త పుకార్లు మాత్రమే వస్తున్నాయి. పాములకు సంబంధించిన వార్తలు అవగాహన కోసం అందిస్తున్నాయి మాత్రమే. వీటిని ప్రజలు ఎక్కడా నమ్మవద్దని జీ తెలుగు న్యూస్‌ సూచిస్తోంది.

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

