English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Nagamani Original Video: పడగ విప్పి.. నాగమణిని చూపెడుతున్న నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో మీకోసం..

Nagamani Original Pearl Video Watch: ఓ పాము అరుదైన నాగమణి ని కలిగి ఉన్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. ఇందులో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటో దానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 21, 2025, 12:58 PM IST

Trending Photos

Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
6
Employees DA
Employees DA: ఉద్యోగులకు గుడ్‌న్యూస్?..18 నెలల డీఏలు రిలీజ్‌పై ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన!
Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!
5
School Holiday Announced Again Tomorrow
Schools Holiday: రేపు మళ్లీ అన్ని పాఠశాలకు, కాలేజీలకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఆగస్టులో హాలిడేస్ హవ..!
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
6
Old 2 Rs Note
Old Rs 2 Note: పాత రూ.2 నోట్లతో రూ.50 లక్షలు ఎలా పొందాలో తెలుసా?
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
5
EPFO Pension
EPS 95 Minimum Pension Hike: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు సర్‌ప్రైజ్ బొనంజా.. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల మాదిరే పెన్షన్..!
Nagamani Original Video: పడగ విప్పి.. నాగమణిని చూపెడుతున్న నాగుపాము.. అరుదైన వీడియో మీకోసం..

Nagamani Original Pearl Video Watch Here: ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్లో ఓ నాగుపాము కు సంబంధించిన వీడియో సంచలనమని సృష్టిస్తోంది. ఇటీవలే శంకర్ కోనేటి అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేసిన వీడియోలు ఒక కింగ్ కోబ్రా అద్భుతమైన రీతిలో కనిపించడం ఇప్పుడు అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. సాధారణంగా ఇలాంటి దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో చాలా అరుదుగా కనిపిస్తుంటాయి. అలాంటి వీడియోలో ఇది కూడా ఒకటిగా భావించవచ్చు. చాలామందికి నాగమణి గురించి పెద్దగా ఆసక్తి ఉండదు. అది ఎలా తయారవుతుందో? ఎక్కడ లభిస్తుందో ఎవరికీ తెలియదు.. ఇలాంటి విషయాలు ఈ వీడియో ద్వారా మీరు తెలుసుకోవచ్చు. 

సాధారణంగా కొన్ని అత్యంత ప్రమాదకరమైన రేర్ కింగ్ కోబ్రా లో మాత్రమే నాగమణి తయారవుతుంది. ఇది వాటికి తల భాగంలో ఓ అరుదైన ప్రదేశంలో ఈ నాగమణి తయారవుతుందని సమాచారం. ఇలాంటి నాగమణి కలిగిన ఓ పాము ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో ప్రత్యక్షమైంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే వైరల్ గా మారింది. ఈ వీడియోలో ప్రారంభంలో నాగమణి ఉందని అంతగా అనిపించకపోయిన.. వీడియో ముగుస్తున్న కొద్ది పడక విప్పి నిలబడిన నాగుపాముకు అత్యంత అరుదైన నాగమణి ఉన్నట్లు గుర్తించవచ్

ఈ వీడియోకు ఓ సోషల్ మీడియా వినియోగదారుడు భక్తి పాటలు బ్యాక్ గ్రౌండ్‌లో ఉంచి ఆధ్యాత్మిక వీడియోగా షేర్ చేశాడు. కానీ ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము ఉందని క్లియర్గా చూస్తేనే తెలుస్తోంది. ఇలాంటి నాగుపాములు, అద్భుతమైన దృశ్యాలు కేవలం సోషల్ మీడియాలో అప్పుడప్పుడు మాత్రమే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా నాగమణిని నాగుపాములకు వరంగా దేవతలు ప్రసాదిస్తారట. అలాంటి అద్భుతమైన శక్తులు కలిగి ఉన్న పాముల్లో మాత్రమే నాగమణులు తయారవుతాయని సమాచారం. అయితే ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసి కొద్ది రోజులు అవుతున్నప్పటికీ.. అంతగా జనాల్లోకి చేరలేకపోయింది. ఈ వీడియోని కేవలం నలుగురు మాత్రమే లైక్ చేశారు. 

సోషల్ మీడియాలో వైరల్..
ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ షేర్ అవుతోంది. ఎందుకంటే ఈ విజువల్స్‌కి ఆధ్యాత్మికత కలిగిన సాంగ్‌ని యాడ్ చేయడంతో కొంతమంది ఆసక్తిగా ఈ వీడియోను షేర్ చేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది నాగదేవత భక్తులు ఈ వీడియో చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తున్నారు. ఈ వీడియోలో పెద్దగా కంటెంట్ ఏమీ లేకపోయినప్పటికీ పాము నాగమణి ని కలిగి ఉండడం వల్ల ఫ్యూచర్లో ఈ వీడియో మరింత వైరల్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

NagamaniNagamani VideoNagamani Viral NewsNagamani Latest Newslatest video

Trending News