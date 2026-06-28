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Cobra Video: సాక్షాత్తు శివుడి లీల.. నంది విగ్రహంపై పడగ విప్పిన కోబ్రా.. వీడియో వైరల్!

Cobra Sits On Nandi Idol Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో నాగుపాము నందిపై దర్శనం ఇచ్చిన ఘటన ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతుంది. దీనిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు. అంతేకాకుండా కొంతమంది ఇది సాక్షాత్తు శివుడి లీలగా భావిస్తున్నారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 28, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:44 PM IST
Cobra Video: సాక్షాత్తు శివుడి లీల.. నంది విగ్రహంపై పడగ విప్పిన కోబ్రా.. వీడియో వైరల్!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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