Real Nagamani Snake Video: అతీంద్రీయ శక్తులు కలిగిన నాగమణికి కాపలాగా.. పడగవిప్పి కూర్చున్న కింగ్ కోబ్రా.. అరుదైన వీడియో..

Real Nagamani Snake Video Watch: ఎన్నో శక్తులు కలిగిన అత్యంత అరుదైన నాగమణి వజ్రానికి కాపలాగా పడగవిప్పి నాగుపాము ఉండడానికి సంబంధించిన ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము ఈ వీడియోలో మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 13, 2025, 12:22 PM IST

Real Nagamani Snake Video: అతీంద్రీయ శక్తులు కలిగిన నాగమణికి కాపలాగా.. పడగవిప్పి కూర్చున్న కింగ్ కోబ్రా.. అరుదైన వీడియో..

Real Nagamani Snake Video Watch Now: అరుదైన ఆశ్చర్యపరిచే ఓ దృశ్యం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తోంది. ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా పాము రాత్రిపూట ఎంతో ప్రసిద్ధి కలిగిన నాగమణి కి కాపలాగా ఉన్న వీడియో ఇప్పుడు యూట్యూబ్ లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. సాధారణంగా నాగమణి కేవలం కొన్ని పాముల తలభాగాలు మాత్రమే పెరుగుతుందని కొన్ని పురాణ గ్రంధాల్లో వివరించారు. అలాంటి నాగమణి ఇప్పుడు నేలపై మెరుస్తూ ఉండి.. దానికి కాపలాగా నాగుపాము ఉండడం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం..

ఈ వీడియో ప్రారంభంలోనే.. చీకట్లో ఒక అత్యంత ప్రమాదకరమై కింగ్ కోబ్రా నెమ్మదిగా అటు, ఇటు కదలడం మీరు గమనించవచ్చు. అలాగే దాని పక్కనే కాంతివంతమైన నాగమణి మెరుస్తూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. ఆ పాము నాగమణి వద్దకు వెళ్లి మరి.. పడగ ఎత్తి మరి నిలబడి చూడడం మీరు స్పష్టంగా ఈ వీడియోలో గమనించవచ్చు. ఈ భంగిమలో పాము నిలబడి ఉండడం చూసి.. అది దానిని రక్షిస్తున్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోందని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా పూర్వకాలంలో నాగుపాములు నిధులకు రక్షణగా నిలిచేవి. అలా ఈ పాము కూడా దీనికి రక్షణగా నిలుస్తోందడానికి ఎలాంటి సందేహం లేదు..

నాగమణి గురించి భారత సాంస్కృతిలో అనేక కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. నాగమణికి అపారమైన శక్తి ఉంటుందని.. ఇది కేవలం శక్తివంతమైన నాగుపాముల తల భాగంలో మాత్రమే పెరుగుతుందని దీనిని ధరించడం వల్ల ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని అనేక కథల్లో వివరించారు. అంతేకాకుండా పూర్వకాలంలో రాజులు కూడా ఎక్కువగా వీటిని ధరించి యుద్దాలు చేసే వారిని ఆ కథల్లో పేర్కొన్నారు. పల్లె ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికి కూడా నాగమణి కి పాములు రక్షణగా నిలుస్తాయని నమ్ముతూ ఉంటారు. 

అయితే ఈ వీడియోని చూసిన చాలామంది నిపుణులు భిన్నాభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. సాధారణంగా పాములయితే కేవలం గుడ్లకు రక్షణగా మాత్రమే నిలుస్తాయని.. ఇలా నాగమనులకు రక్షణగా నిలువని.. నాగమణిలు ఉన్నాయని ప్రత్యేకమైన ఆధారాలు ఇప్పటికీ లభించలేదని వారంటున్నారు. మరి కొంతమంది ఈ వీడియో చూసినవారు.. ఈ పాము అత్యంత శక్తివంతమైందని అందుకే నాగమణికి కాపలాగా నిలిచిందని చెబుతున్నారు.

