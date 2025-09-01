King Cobra Snake Stunning Attacks Trending video: సాధారణంగా మనకు పాముల్ని చూస్తేనే గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతాయి. అట్లాంటిది కింగ్ కోబ్రా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. దాన్ని చూస్తేనే ప్రాణాలు పోయినంతగా భయమేస్తుంది. అది ఇతర పాముల్ని వేటాడి తినేస్తుంది. చాలా డెంజర్ గా ఉంటుంది. పాము కోపంతో బసలు కొడితే.. చాలా దూరం విన్పిస్తుంది. గూడు కట్టుకుని పిల్లల్ని కంటుంది.
అంతేకాకుండా.. కింగ్ కోబ్రా తన విషంను కొన్ని మీటర్ల వరకు గురి తప్పకుండా విసిరే శక్తిని కల్గి ఉంటుంది. కింగ్ కోబ్రా పాము కాటు వేస్తే.. నిముషాల్లో వ్యవధిల్లోనే నురుగు కక్కుకుని చనిపోతారు. దీని విషం మెదడు,నాడీవ్యవస్థ,రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థల్ని నిర్వీర్యం చేస్తుంది. అందుకే కింగ్ కోబ్రా అంటే జనాలు భయంతో దూరంగా పారిపోతారు.
ఇది చాలా అరుదుగా జనావాసాల్లోకి వస్తుంది. ఇది దట్టమైన అడవులు, కొండల్లో ఎక్కువగా ఉంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో దట్టమైన చెట్ల మధ్యలో కొంత మంది కింగ్ కోబ్రానుచూశారు. ఇంకెముందీ దాన్ని వీడియో తీసేందుకు పోటీ పడ్డారు. అది వీళ్లను చూసి దూరంగా పోయేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ దానికి చాలా విసుగు తెప్పించారు.
కింగ్ కోబ్రాను ఫాలో అవుతూ దాన్ని తెగ ఇరిటెట్ చేశారు. ఇంకా లాభంలేదని అది కోపంతో ఒక్కసారిగా దాన్ని ముందుకు వచ్చి వీడియో తీస్తున్న వారిపై పడగ విప్పీ మరీ కాటు వేయడానికి ప్రయత్నించింది. నడుముఎత్తువరకు లేచి.. దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ అవతలివారి లక్ బాగుండటం వల్ల రెప్పపాటులో కింగ్ కోబ్రా బారి నుంచి తప్పించుకున్నాడు.
కానీ కింగ్ కోబ్రా దాడి ఘటన మాత్రం వారు తీస్తున్న ఫోన్ లో రికార్డు అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఇది నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాబోయ్.. ఇదెంట్రా అంటూ షాక్ అవుతున్నారు. దీన్నిదగ్గర నుంచి చూస్తే సుస్సు పోసుకోవడం పక్కా అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.