English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

King Cobra Attack Video: నన్నే డిస్టర్బ్ చేస్తావా..?.. భారీ కింగ్ కోబ్రా ఎంత వైలెంట్‌గా దాడి చేసిందో తెలుసా..?.. వీడియో చూస్తే సుస్సుపక్కా.!.

King Cobra Snake Attack: తన మానన తాను కింగ్ కోబ్రా అడవిలో వెళ్తుంది. ఇంతలో కొంత మంది దాన్ని గమనించారు. వీడియో తీస్తు దాన్ని డిస్టర్బ్ చేశారు. ఇక లాభం లేదని కింగ్ కోబ్రా కోపంతో ఒక్కసారిగా వారిమీదకు దాడికి వెళ్లింది. దీంతో వారి ప్రాణాలు పోయినంత పనైంది. ఈ ఘటన వారు తీస్తున్న మొబైల్ లో రికార్డు అయ్యింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 1, 2025, 09:08 PM IST
  • కింగ్ కోబ్రా స్నేక్ భీకర దాడి..
  • భయపడిపోతున్న నెటిజన్లు..

Trending Photos

BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
5
BSNL budget plan
BSNL: బీఎస్‌ఎన్‌ఎల్‌ బడ్జెట్‌ ఫ్రెండ్లీ ప్లాన్‌.. ఒక్కసారి రీఛార్జీ చేస్తే 365 రోజులు వ్యాలిడిటీ..
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
8
School Holiday tomorrow
School Holiday Tomorrow: బిగ్ బ్రేకింగ్.. సెప్టెంబర్ నెల మొదటి రోజే స్కూల్ పిల్లలకు సెలవు.. ఎక్కడెక్కడ అంటే..!
Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!
5
Allu Ayaan Shocking Behaviour
Allu Ayaan Shocking Video: శవం పైన పూలమాల తీసి మెడలో వేసుకున్న అల్లు అర్జున్ కొడుకు..వీడియో వైరల్.. ఇదేం తీటా!
School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!
6
Telangana Holidays 2025
School Holidays: విద్యార్థులకు గుడ్ న్యూస్..వరుసగా మూడు రోజులు పాఠశాలలకు సెలవులు.. జాబితా ఇదే..!!
King Cobra Attack Video: నన్నే డిస్టర్బ్ చేస్తావా..?.. భారీ కింగ్ కోబ్రా ఎంత వైలెంట్‌గా దాడి చేసిందో తెలుసా..?.. వీడియో చూస్తే సుస్సుపక్కా.!.

King Cobra Snake Stunning Attacks Trending video: సాధారణంగా మనకు పాముల్ని చూస్తేనే గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతాయి. అట్లాంటిది కింగ్ కోబ్రా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. దాన్ని చూస్తేనే ప్రాణాలు పోయినంతగా భయమేస్తుంది. అది ఇతర పాముల్ని వేటాడి తినేస్తుంది. చాలా డెంజర్ గా ఉంటుంది. పాము కోపంతో బసలు కొడితే.. చాలా దూరం విన్పిస్తుంది. గూడు కట్టుకుని పిల్లల్ని కంటుంది.  

Add Zee News as a Preferred Source

అంతేకాకుండా.. కింగ్ కోబ్రా తన విషంను కొన్ని మీటర్ల వరకు గురి తప్పకుండా విసిరే శక్తిని కల్గి ఉంటుంది. కింగ్ కోబ్రా పాము కాటు వేస్తే.. నిముషాల్లో వ్యవధిల్లోనే నురుగు కక్కుకుని చనిపోతారు. దీని విషం మెదడు,నాడీవ్యవస్థ,రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థల్ని నిర్వీర్యం చేస్తుంది. అందుకే కింగ్ కోబ్రా అంటే జనాలు భయంతో దూరంగా పారిపోతారు.

 

ఇది చాలా అరుదుగా జనావాసాల్లోకి వస్తుంది. ఇది దట్టమైన అడవులు, కొండల్లో ఎక్కువగా ఉంది. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో దట్టమైన చెట్ల మధ్యలో కొంత మంది కింగ్ కోబ్రానుచూశారు. ఇంకెముందీ దాన్ని వీడియో తీసేందుకు పోటీ పడ్డారు. అది వీళ్లను చూసి దూరంగా పోయేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ దానికి చాలా విసుగు తెప్పించారు.

కింగ్ కోబ్రాను ఫాలో అవుతూ దాన్ని తెగ ఇరిటెట్ చేశారు. ఇంకా లాభంలేదని అది కోపంతో ఒక్కసారిగా దాన్ని ముందుకు వచ్చి వీడియో తీస్తున్న వారిపై పడగ విప్పీ మరీ కాటు వేయడానికి ప్రయత్నించింది. నడుముఎత్తువరకు లేచి.. దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించింది. కానీ అవతలివారి లక్ బాగుండటం వల్ల రెప్పపాటులో కింగ్ కోబ్రా బారి నుంచి తప్పించుకున్నాడు.

Read more: Python Attack Video: జస్ట్ మిస్ బ్రో.!.. భారీ కొండ చిలువ దాడి నుంచి వెంట్రుక వాసిలో తప్పించుకున్న వ్యక్తి.. వీడియో వైరల్..

కానీ కింగ్ కోబ్రా దాడి ఘటన మాత్రం వారు తీస్తున్న ఫోన్ లో రికార్డు అయ్యింది. ప్రస్తుతం ఇది నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తుంది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాబోయ్.. ఇదెంట్రా అంటూ షాక్ అవుతున్నారు. దీన్నిదగ్గర నుంచి చూస్తే సుస్సు పోసుకోవడం పక్కా అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

king cobra snakeKing cobra Snake AttackSnake Video0Video Viral

Trending News