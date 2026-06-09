/Cobra Video: కింగ్ కోబ్రా ప్రాణాంతక దాడి.. కళ్లద్దాలు ఉండబట్టి బతికాడు.. వీడియో వైరల్!

King Cobra Venom Spit Video Watch: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు అనేక రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతూ ఉంటాయి. వాటిల్లో కొన్ని వినోదాన్ని పంచితే.. మరికొన్ని మాత్రం గుండెల్లో భయం నింపేలా చేస్తూ ఉంటాయి.. తాజాగా ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తున్న ఒక వీడియో చూస్తే ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలగక తప్పదు.. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రమాదకరమైన.. అత్యధిక విషపూరితమైన విషం చిమ్మె కింగ్ కోబ్రా ఒక యువకుడి పై నేరుగా దాని విషాన్ని చిమ్మిన భయానక దృశ్యాలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియో చూసిన వారంతా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. పాములు ఇలా కూడా చేస్తాయా అని కొంతమంది సాధారణ సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లను వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
టేబుల్పై కూర్చోబెట్టి ఆటలు..
ఫైనల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఒక యువకుడు అత్యంత ప్రమాదకరమైన విషం చిమ్మె కింగ్ కోబ్రాతో నిర్లక్ష్యంగా ఆడుకుంటూ కనిపించాడు.. ఆ పామును ఒక బల్లపై కూర్చోబెట్టి.. దానికి చాలా దగ్గరగా.. వెళ్లి వింత చేష్టాలు చేయడం మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు. సాధారణంగా కింగ్ కోబ్రాలు తనను ఎవరైనా కదిలిస్తే అస్సలు సహించవు.. ఆ యువకుడు ప్రవర్తనతో తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురైన ఆ పాము.. క్షణాల వ్యవధిలో ఊహించని రీతిలో దాడికి దిగింది. అయితే ఈసారి అది కలవడానికి ప్రయత్నించకుండా.. నేరుగా తన నోటి నుంచి ఆ యువకుడి ముఖంపై విషాన్ని చిమ్మింది.
కాపాడిన కళ్లద్దాలు..
పాము విషం చిమ్మిన వేగానికి ఆ యువకుడు ఒక్కసారిగా షాప్ కు గురై.. వెనక్కి తగ్గాడు.. అయితే ఈ ప్రమాదంలో అతడు తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకున్నాడు. ఆ సమయంలో సదరు యువకుడు కళ్లద్దాలు ధరించి ఉండడమే అతడి పాలిట వరంగా మారింది.. కింగ్ కోబ్రా చిమ్మిన విషం నేరుగా అతడి కళ్లద్దాలపై పడింది. ఒకవేళ అతడు కళ్లద్దాలు పెట్టుకోకపోయి ఉంటే.. ఆ విషం నేరుగా కళ్ళలోకి పోయేది. అది కళ్ళలో పడితే కంటి చూపు శాశ్వతంగా పోవడమే కాకుండా క్షణాల్లో ప్రాణాలు పోయే ప్రమాదం కూడా ఉందని కొంతమంది వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతూ ఉన్నారు..
నెటిజన్ల ఆగ్రహం..
ఈ వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సదరు యువకుడి నిర్లక్ష్యపు తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ వస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో లైకులతో పాటు వ్యూస్ కోసం ఇలా ప్రాణాలతో చెలగాటమాడటం ఏంటని కామెంట్లలో ప్రశ్నిస్తూ వస్తున్నారు. ఈ మూగజీవులతో పాటు ముఖ్యంగా ఇలాంటి విశేషాలు పాలను కెమెరాల ముందు ప్రదర్శించి స్టంట్ లు చేయవద్దని.. ఇవి ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాయో ఊహించడం అసాధ్యమని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ఆ యువకుడు తృటిలో ఆ పాము విషం నుంచి తప్పించుకొని బయటపడగలిగాడు. లేదంటే శాశ్వతంగా కంటి చూపు కోల్పోయేవాడు..
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