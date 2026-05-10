Cobra Trapped In Car Video Watch: సాధారణంగా వాహనదారులు తమ కారును రోడ్డుపైకి తీసే ముందు టైర్లలో గాలి ఉందో లేదో చూసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మాత్రం.. టైర్ల లోపల ఏమైనా ప్రాణహాని కలిగిన జీవులు ఉన్నాయేమోనని కూడా చెక్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఒక ప్రమాదకరమైన నాగుపాము కారు చక్రం సందులో దూరి కూర్చున్న ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలోని నెటిజన్లను వణికిస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సంచలనంగా మారింది.
వీడియోకు సంబంధించిన వివరాల్లోకి వెళితే.. ఒక వ్యక్తి తన కారును బయటికి తీద్దామని వెళ్లగా.. కారు చక్రం పై భాగంలో ఏదో కదులుతున్నట్లు గమనించాడు.. తీరా దానిని పరిశీలించి చూడగా అక్కడ దాదాపు 5 అడుగుల పొడవైన అత్యంత ప్రమాదకరమైన నాగుపాము చుట్టుకొని ఉండడం కనిపించింది. అది ఎప్పుడు వచ్చిందో? ఎలా లోపలికి దూరిందో తెలియదు కానీ.. టైర్ లో సన్నని సందులో చుట్టుకొని ఉండడం మీరు గమనించవచ్చు..
భయంతో వణికిపోయిన యజమాని వెంటనే స్థానిక స్నేక్ క్యాచర్కు సమాచారం అందించాడు. వారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పామును బయటకు తీసుకువచ్చేందుకు ప్రయత్నించారు. అయితే, ఆ పాము చక్రం లోపల ఉన్న చిన్న రాడ్డు మధ్య గట్టిగా చుట్టుకొని ఉండడంతో బయటికి తీయడం పెద్ద సవాలుగా మారింది.. స్నేక్ క్యాచర్ ఒక కర్ర సహాయంతో దానిని కదిలించే ప్రయత్నం చేయగా.. ఆ నాగుపాము కోపంతో గుసలు కొడుతూ వారి పైకి దాడి చేసే ప్రయత్నం చేసింది. అయితే దీనిని అక్కడే ఉన్న కొంతమంది స్మార్ట్ఫోన్స్లో చిత్రీకరించి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.. దాదాపు గంటసేపు శ్రమించిన తర్వాత ఎట్టకేలకు ఆ పామును సురక్షితంగా రెస్క్యూ చేసి అడవిలో వదిలిపెట్టినట్లు తెలుస్తోంది..
అయితే, ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఇంటర్నెట్లో ఊహించని స్థాయిలో వైరల్ అవుతూ ఉంది. ఈ వీడియో చూసిన చాలామంది రకరకాలుగా కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు. ఒకవేళ యజమాని గమనించకుండా కారు స్టార్ట్ చేసి ఉంటే.. ఆ పాము టైర్ వేగానికి చిధ్రమైపోయి ఉండేది.. అని కొంతమంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు కామెంట్లు పెడుతూ వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా వర్షాకాలంతో పాటు చలికాలంలో వేడి కోసం పాములు కారు ఇంజనులతో పాటు టైర్ల సందుల్లో చేరుకుంటాయి. కాబట్టి వాహనాలను పరిశీలించి స్టార్ట్ చేసి వెళ్లడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
