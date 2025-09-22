King Cobra Video: 20 అడుగుల భయంకరమైన కింగ్ కోబ్రాకి షాంపూతో స్నానం..కుర్రోడికి గుండె కాదు..

King Cobra Shampoo Bath Video: మీరు బహుశా నీటిలో పాములు ఈత కొట్టడం చాలాసార్లు చూసి ఉంటారు కదా? కానీ మీరు ఎప్పుడైనా పాములను స్నానం చేయించడం చూశారా? ఇది అలాంటి వీడియోలలో ఒకటి. ఈ వీడియో చూస్తే మీరు కచ్చితంగా షాక్ అవుతారు.
మీరు ఎప్పుడైనా పాము స్నానం చేయడం చూశారా? లేదా అయితే ఈ వీడియో మిమ్మల్ని నిజంగా ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో, ఒక యువకుడు కింగ్ కోబ్రాకు కూల్గా స్నానం చేయిస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. అది కూడా షాంపూ రాస్తూ భయంకరమైన కింగ్ కోబ్రాకు స్నానం చేయిస్తున్నాడు. ఈ వీడియో చూసిన వాళ్లు కచ్చితంగా షాక్ అవుతారు. అందుకే ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తుంది.
ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ప్రేక్షకులు షాక్ అవుతారనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ @AMAZlNGNATUREలో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో ఇంటర్నెట్లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ షాకింగ్ వీడియో చూసిన తర్వాత ప్రజలు ఆశ్చర్యంతో పాటు భయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. దానిపై ఆసక్తికరమైన కామెంట్స్ ఇచ్చారు.
వీడియోలో, ఆ యువకుడు పామును చేతుల్తో పట్టుకుని దాని శరీరానికి షాంపూ రాసి.. దానిపై నీళ్లు పోసి, స్నానం చేయిస్తున్నాడు. నిజం చెప్పాలంటే, ఎవరూ అలాంటిది ఊహించలేరు.
Why? Just why? pic.twitter.com/KtCZJuZrnt
— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) July 5, 2024
కానీ వీడియోలో ఆ యువకుడు ఏదో షాంపూ బాటిల్ పట్టుకుని.. దాని నుండి షాంపూ తీసుకొని పాము శరీరమంతా పూయడం వీడియోలో కనిపిస్తుంది. పాము కూడా మొదట స్నానం చేయడానికి వెనుకాడినట్లు కనిపిస్తుంది.
వీడియోపై చాలా కామెంట్స్..
ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది నెటిజన్లు వివిధ రకాల కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఆ యువకుడి ధైర్యాన్ని ప్రశంసిస్తున్నాయి. ఏమైనప్పటికీ వీడియోలోని యువకుడు కూల్గా ఉన్నప్పటికీ, ఇది చూసే వారు ఖచ్చితంగా షాక్ అవుతారు.
Also Read: Bizarre News: తల్లికి, కూతురికి ఒకడే మొగుడు..ఇద్దరికి ఒకేసారి కడుపు..దారుణంగా తిడుతున్న జనం!
Also Read: Anaya Bangar: హిజ్రాగా మారిన టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ కొడుకు..ఆ కోరిక తట్టుకోలేక ఈ పని చేశాడట!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook