King Cobra Video: 20 అడుగుల భయంకరమైన కింగ్ కోబ్రాకి షాంపూతో స్నానం..కుర్రోడికి గుండె కాదు..

King Cobra Shampoo Bath Video: మీరు బహుశా నీటిలో పాములు ఈత కొట్టడం చాలాసార్లు చూసి ఉంటారు కదా? కానీ మీరు ఎప్పుడైనా పాములను స్నానం చేయించడం చూశారా? ఇది అలాంటి వీడియోలలో ఒకటి. ఈ వీడియో చూస్తే మీరు కచ్చితంగా షాక్ అవుతారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 22, 2025, 01:58 PM IST

King Cobra Video: 20 అడుగుల భయంకరమైన కింగ్ కోబ్రాకి షాంపూతో స్నానం..కుర్రోడికి గుండె కాదు..

మీరు ఎప్పుడైనా పాము స్నానం చేయడం చూశారా? లేదా అయితే ఈ వీడియో మిమ్మల్ని నిజంగా ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో, ఒక యువకుడు కింగ్ కోబ్రాకు కూల్‌గా స్నానం చేయిస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. అది కూడా షాంపూ రాస్తూ భయంకరమైన కింగ్ కోబ్రాకు స్నానం చేయిస్తున్నాడు. ఈ వీడియో చూసిన వాళ్లు కచ్చితంగా షాక్ అవుతారు. అందుకే ఈ వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తుంది.

ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ప్రేక్షకులు షాక్ అవుతారనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఈ వీడియోను సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ @AMAZlNGNATUREలో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియో ఇంటర్నెట్‌లో సంచలనం సృష్టిస్తోంది. ఈ షాకింగ్ వీడియో చూసిన తర్వాత ప్రజలు ఆశ్చర్యంతో పాటు భయాన్ని వ్యక్తం చేశారు. దానిపై ఆసక్తికరమైన కామెంట్స్ ఇచ్చారు. 

వీడియోలో, ఆ యువకుడు పామును చేతుల్తో పట్టుకుని దాని శరీరానికి షాంపూ రాసి.. దానిపై నీళ్లు పోసి, స్నానం చేయిస్తున్నాడు. నిజం చెప్పాలంటే, ఎవరూ అలాంటిది ఊహించలేరు.

కానీ వీడియోలో ఆ యువకుడు ఏదో షాంపూ బాటిల్ పట్టుకుని.. దాని నుండి షాంపూ తీసుకొని పాము శరీరమంతా పూయడం వీడియోలో కనిపిస్తుంది. పాము కూడా మొదట స్నానం చేయడానికి వెనుకాడినట్లు కనిపిస్తుంది. 

వీడియోపై చాలా కామెంట్స్.. 
ఈ వీడియో చూసిన చాలా మంది నెటిజన్లు వివిధ రకాల కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఆ యువకుడి ధైర్యాన్ని ప్రశంసిస్తున్నాయి. ఏమైనప్పటికీ వీడియోలోని యువకుడు కూల్‌గా ఉన్నప్పటికీ, ఇది చూసే వారు ఖచ్చితంగా షాక్ అవుతారు.

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

King Cobra VideoViral videoViral newsGoogle TrendingGoogle Trending Video

