King Cobra Video: సక్సెస్ ఫుల్‌గా.. 297వ కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకున్న స్నేక్ క్యాచర్.. వీడియో ఇదే..

Most Dangerous King Cobra Video: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ స్నేక్ క్యాచర్ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకున్న దృశ్యాలు వైరల్ గా మారాయి. ఈ వీడియోలో అతడు ఆ ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాను రెస్క్యూ చేసిన పద్ధతి చూసి అందరూ ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 26, 2025, 06:36 PM IST

Most Dangerous King Cobra Video: కర్ణాటక కు చెందిన ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్  'స్నేక్ జాయ్ ఉజిరే' (Snake JOY Ujire) మరోసారి తమ ధైర్యసాహసాలను ప్రదర్శించారు. తాజాగా ఆ వన్యప్రాణి సంరక్షకుడు అత్యంత పొడవైన ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా ను విజయవంతంగా పట్టుకున్నాడు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఆయన ఇప్పటివరకు 297 అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలను రెస్క్యూ చేసినట్లు వీడియోలో పేర్కొన్నారు. అయితే తాజాగా వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో పట్టుకున్న పాము లాంటిది.. ఇప్పటికీ ఎప్పుడు పట్టుకోలేదని ఆయన తెలిపారు. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

సాధారణంగా అత్యంత పొడవైన ఇంకోబ్రాలు దట్టమైన అడవుల్లో నివసిస్తూ ఉంటాయి. అలాంటిది గత కొద్ది రోజుల నుంచి ఆహారం, ఆశ్రయం కోసం మానవ నివాస ప్రాంతాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలోనే కొంతమంది ప్రజలు భయాందోళనకు గురై.. వాటి నుంచి తీవ్ర ప్రమాదం పొంచి ఉందని గమనించి.. ఆ పాములను తీవ్రంగా గాయపరిచి మరణించేలా చేస్తున్నారు. దీనివల్ల ప్రకృతి దెబ్బతింటుందని కొంతమంది పర్యావరణ వ్యక్తులు చెబుతున్నారు. అందుకే వీటిని రక్షించేందుకు చాలామంది స్నేక్ క్యాచర్స్ క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 'స్నేక్ జాయ్ ఉజిరే' ఇలాంటివారు రోజులో పదులకొద్ది పాములు పట్టుకుంటున్నారు. 

కర్ణాటకలోని దట్టమైన అడవి ప్రాంతాలకు దగ్గరగా నివసించే చాలామంది ఇళ్లలోకి ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలు సంచారం చేస్తున్నాయి. అయితే వీటిని పట్టుకొని రక్షించేందుకు ప్రముఖ స్నేక్ క్యాచర్ జాయ్ ఉజిరే క్రియాశీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. అయితే ఇటీవల కూడా అతను ఓ అత్యంత పెద్ద కింగ్ కోబ్రా ను పట్టుకున్నాడు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలే ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ వస్తున్నాయి. వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ ఇంటి సమీపంలోకి అత్యంత భారీ కింగ్ కోబ్రా వచ్చింది. దీనిని గమనించి వెంటనే స్నేక్ క్యాచర్‌కి సమాచారం అందించగా అతడు అక్కడికి చేరుకున్నాడు. 

స్నేక్ క్యాచర్ ఉజిరే ఆ ఇంటి సమీపంలో ఉన్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన పామును గమనించి దానిని పట్టుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తాడు. ఇందులో భాగంగానే ముందుగా అతడు పాము కు సంబంధించిన తోక భాగాన్ని పట్టుకొని పామును బంధించాలని అనుకుంటాడు. వెంటనే ఆ స్నేక్ క్యాచర్ పామును పట్టుకొని.. అడవి ప్రాంతంలో వదిలిపెడతాడు. ఇప్పుడు ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోనే సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. ఈ వీడియోని చూసిన చాలామంది వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్లలో వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Viral videoViral Video TeluguLatest Viral VideoBig King Cobra VideoKing Cobra

