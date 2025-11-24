Snake Video: ఇది పామా లేక బొమ్మనా? కింగ్ కోబ్రాను ఆట ఆడేశారు! ఇంత ధైర్యం ఏంటి బాసూ మీకు!

King Cobra Video: ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన పాము కింగ్ కోబ్రాను ఇద్దరు వ్యక్తులు బొమ్మలా ఆడిస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఈ కింగ్ కోబ్రా ఎంతో భయానకంగా కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా ఏ వ్యక్తి అయినా అంతటి పామును చూస్తే భయపడి పారిపోక తప్పదు. కానీ, ఈ వీడియో మాత్రం ఇద్దరు రాకాసి కింగ్ కోబ్రాలను బొమ్మలా ఆడిస్తున్నారు. ఈ వీడియోని చూసి ఎంతో మంది నెటిజన్లు భయపడుతున్నారు. therealtarzann ద్వారా Instagramలో షేర్ చేయగా.. లక్షలాది మంది ఈ దృశ్యాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.
ఈ వీడియో ప్రకారం.. కింగ్ కోబ్రా దాదాపుగా 15 అడుగుల పొడవుతో భారీ పరిమాణంతో కనిపిస్తున్నాయి. అదే విధంగా ఆ కింగ్ కోబ్రాలు మనిషిని సైతం మింగేసేలా కనిపిస్తున్నాయి. ఇద్దరు పురుషులు దానిని నిర్భయంగా ఆడిస్తున్నాయి. ఆ రెండు పాముల్లో ఒక్కటైనా వారిని కాటేస్తే క్షణాల్లో ప్రాణం పోతుంది. ఒకేసారి రెండు పాములను నియంత్రించడం సాధారణ పని కాదు. పాములతో చాలా తక్కువ మంది స్నేహం చేస్తారు. కానీ, ఇలాంటి ప్రాణాంతకమైన పాములతో ప్రాణం పోయే పరిస్థితి దాపురిస్తుందని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
ఈ వీడియోను 1.4 మిలియన్లకు పైగా వీక్షించగా.. వేల లైక్లు వచ్చాయి. వేలకు వేలు కామెంట్స్ వచ్యాయి. "ఇది ధైర్యం కాదు, ఇది పిచ్చితనం" అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. మరొకరు, "ఇలా కింగ్ కోబ్రాను చేత్తో పట్టుకోవడం మామూలు విషయం కాదని" కామెంట్ చేశారు. కొందరు వారి ధైర్యానికి సెల్యూట్ చేస్తూ.. "ఇది భయానక వీడియో అయినప్పటికీ, వీళ్ల ధైర్యానికి సెల్యూట్" అని అన్నారు. "సెకన్ అటు ఇటు అయినా వాళ్లిద్దరి ప్రాణాలు పోయేవి" అంటూ కామెంట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఈ వీడియో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది.
