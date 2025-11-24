English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Snake Video: ఇది పామా లేక బొమ్మనా? కింగ్ కోబ్రాను ఆట ఆడేశారు! ఇంత ధైర్యం ఏంటి బాసూ మీకు!

Snake Video: ఇది పామా లేక బొమ్మనా? కింగ్ కోబ్రాను ఆట ఆడేశారు! ఇంత ధైర్యం ఏంటి బాసూ మీకు!

King Cobra Video: ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన పాము కింగ్ కోబ్రాను ఇద్దరు వ్యక్తులు బొమ్మలా ఆడిస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఈ కింగ్ కోబ్రా ఎంతో భయానకంగా కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా ఏ వ్యక్తి అయినా అంతటి పామును చూస్తే భయపడి పారిపోక తప్పదు. కానీ, ఈ వీడియో మాత్రం ఇద్దరు రాకాసి కింగ్ కోబ్రాలను బొమ్మలా ఆడిస్తున్నారు. 

Written by - Harish Darla | Last Updated : Nov 24, 2025, 03:44 PM IST

Trending Photos

Best Insurance Scheme: ఇది కదా సూపర్ స్కీమ్ అంటే.. కేవలం 20 రూపాయలకే బీమా..!
5
PM Bima Suraksha Yojana
Best Insurance Scheme: ఇది కదా సూపర్ స్కీమ్ అంటే.. కేవలం 20 రూపాయలకే బీమా..!
Most Success Zodiac Signs: 2026 సంవత్సరంలో 100 శాతం సక్సెస్ అయ్యే రాశులు ఇవే.. ఇందులో మీ రాశి ఉందా?
6
Zodiac signs
Most Success Zodiac Signs: 2026 సంవత్సరంలో 100 శాతం సక్సెస్ అయ్యే రాశులు ఇవే.. ఇందులో మీ రాశి ఉందా?
Star Heroin: చిరు, బాలయ్య సరసన యాక్ట్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్.. తాగుడుకు బానిసై కెరీర్ నాశనం.. 50 ఏళ్ల వయసులో రెండో వివాహాం.. !
7
South star Heroine
Star Heroin: చిరు, బాలయ్య సరసన యాక్ట్ చేసిన స్టార్ హీరోయిన్.. తాగుడుకు బానిసై కెరీర్ నాశనం.. 50 ఏళ్ల వయసులో రెండో వివాహాం.. !
BSNL Bumper Offer: BSNL యూజర్లకు పండగే.. 72 రోజుల వ్యాలిడిటీతో కేవలం రూ. 485కే బంపర్ రీఛార్జ్ ప్లాన్..!
5
BSNL New Recharge Plan
BSNL Bumper Offer: BSNL యూజర్లకు పండగే.. 72 రోజుల వ్యాలిడిటీతో కేవలం రూ. 485కే బంపర్ రీఛార్జ్ ప్లాన్..!
Snake Video: ఇది పామా లేక బొమ్మనా? కింగ్ కోబ్రాను ఆట ఆడేశారు! ఇంత ధైర్యం ఏంటి బాసూ మీకు!

King Cobra Video: ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన పాము కింగ్ కోబ్రాను ఇద్దరు వ్యక్తులు బొమ్మలా ఆడిస్తున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. వీడియోలో కనిపిస్తున్న ఈ కింగ్ కోబ్రా ఎంతో భయానకంగా కనిపిస్తుంది. సాధారణంగా ఏ వ్యక్తి అయినా అంతటి పామును చూస్తే భయపడి పారిపోక తప్పదు. కానీ, ఈ వీడియో మాత్రం ఇద్దరు రాకాసి కింగ్ కోబ్రాలను బొమ్మలా ఆడిస్తున్నారు. ఈ వీడియోని చూసి ఎంతో మంది నెటిజన్లు భయపడుతున్నారు. therealtarzann ద్వారా Instagramలో షేర్ చేయగా.. లక్షలాది మంది ఈ దృశ్యాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: రేపు స్కూళ్లు, కాలేజీలకు సెలవు..ఇప్పుడే ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన కలెక్టర్..పేరెంట్స్‌కు ముఖ్య గమనిక!

ఈ వీడియో ప్రకారం.. కింగ్ కోబ్రా దాదాపుగా 15 అడుగుల పొడవుతో భారీ పరిమాణంతో కనిపిస్తున్నాయి. అదే విధంగా ఆ కింగ్ కోబ్రాలు మనిషిని సైతం మింగేసేలా కనిపిస్తున్నాయి. ఇద్దరు పురుషులు దానిని నిర్భయంగా ఆడిస్తున్నాయి. ఆ రెండు పాముల్లో ఒక్కటైనా వారిని కాటేస్తే క్షణాల్లో ప్రాణం పోతుంది. ఒకేసారి రెండు పాములను నియంత్రించడం సాధారణ పని కాదు. పాములతో చాలా తక్కువ మంది స్నేహం చేస్తారు. కానీ, ఇలాంటి ప్రాణాంతకమైన పాములతో ప్రాణం పోయే పరిస్థితి దాపురిస్తుందని నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

ఈ వీడియోను 1.4 మిలియన్లకు పైగా వీక్షించగా.. వేల లైక్‌లు వచ్చాయి. వేలకు వేలు కామెంట్స్ వచ్యాయి.  "ఇది ధైర్యం కాదు, ఇది పిచ్చితనం" అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. మరొకరు, "ఇలా కింగ్ కోబ్రాను చేత్తో పట్టుకోవడం మామూలు విషయం కాదని" కామెంట్ చేశారు. కొందరు వారి ధైర్యానికి సెల్యూట్ చేస్తూ.. "ఇది భయానక వీడియో అయినప్పటికీ, వీళ్ల ధైర్యానికి సెల్యూట్" అని అన్నారు. "సెకన్ అటు ఇటు అయినా వాళ్లిద్దరి ప్రాణాలు పోయేవి" అంటూ కామెంట్ చేశారు. ఈ క్రమంలో ఈ వీడియో తెగ ట్రెండ్ అవుతోంది.

ALso Read: Cyclone Senyar IMD: బలంగా దూసుకొస్తున్న 'సెన్యార్' తుపాను..ఏఏ రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర ప్రభావం..కోస్తా జిల్లాలకు తీవ్ర హెచ్చరిక!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Snake Videoking cobra viral clipshocking snake handlingdangerous reptile encountersnake or toy confusion

Trending News