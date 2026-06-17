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Cobra Vs Cat Video: కింగ్ కోబ్రాతో పిల్లి హై-వోల్టేజ్ ఫైట్.. నెట్టింట షాకింగ్ వీడియో వైరల్!

King Cobra Vs Cat Fight Viral Video: తాజాగా సోషల్ మీడియాలో ఒక అత్యంత ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా పిల్లిపై దాడి చేస్తున్న దృశ్యాలు మీరు చూడొచ్చు. ఈ వీడియోలో ఆ పాము దానిపై దాడి చేస్తున్నప్పటికీ పిల్లి ఎంతో చాకచక్యంగా తప్పించుకోవడం మీరు క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ఘటనే వైరల్ అవుతుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 17, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:59 PM IST
Cobra Vs Cat Video: కింగ్ కోబ్రాతో పిల్లి హై-వోల్టేజ్ ఫైట్.. నెట్టింట షాకింగ్ వీడియో వైరల్!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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