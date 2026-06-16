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Cobra Vs Rat Video: పాముకే చుక్కలు చూపించిన ఎలుక.. ఒకే డ్రమ్ములో కింగ్ కోబ్రా, ఎలుక ఫైట్ వీడియో వైరల్..

Cobra Vs Rat Video Watch Here: ఒక ప్లాస్టిక్‌ డ్రమ్ములో ప్రమాదకరమైన కింగ్‌ కోబ్రాతో పాటు ఎలుక ఒకదానికొకటి దాడికి దిగిన వీడియో వైరల్ అవుతోంది. అయితే, దీనిని చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నాయి. దీనికి సంబంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 16, 2026, 02:01 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 02:02 PM IST
Cobra Vs Rat Video: పాముకే చుక్కలు చూపించిన ఎలుక.. ఒకే డ్రమ్ములో కింగ్ కోబ్రా, ఎలుక ఫైట్ వీడియో వైరల్..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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పాముకే చుక్కలు చూపించిన ఎలుక.. ఒకే డ్రమ్ములో కింగ్ కోబ్రా, ఎలుక ఫైట్ వీడియో వైరల్..
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