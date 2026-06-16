/Cobra Vs Rat Video: పాముకే చుక్కలు చూపించిన ఎలుక.. ఒకే డ్రమ్ములో కింగ్ కోబ్రా, ఎలుక ఫైట్ వీడియో వైరల్..

Cobra Vs Rat Video Watch Here: ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాలు కనిపిస్తేనే ఎలుకలు ప్రాణభయంలో పరుగులు తీస్తూ ఉంటాయి. మానవులు సైతం పరుగులు తీస్తూ ఉంటారు. అలాంటిది ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రమాదకరమైన, విషపూరితమైన కింగ్ కోబ్రాతో ఓ ఎలుక తలపడితే.. ఎలా ఉంటుందని ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? వినడానికే వింతగా ఉన్నప్పటికీ ఈ ఘటనకు సంబంధించిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఒకే ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ములో చిక్కుక్కున్న కింగ్ కోబ్రాతో పాటు ఎలుక వీడియోకి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
వీడియోలో అసలేం జరిగిందంటే..?
వైరల్ అవుతున్న వీడియో ప్రకారం.. ఒక పెద్ద నీలిరంగు ప్లాస్టిక్ డ్రమ్ములో ప్రమాదవశాత్తు ఒక కింగ్ కోబ్రా, ఒక ఎలుక చిక్కుకుని ఉండడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు.. డ్రమ్ లోపల స్థలం తక్కువగా ఉండటంతో ఒకదానికొకటి ఎదురుపడక తప్పలేని సంర్భంగా కూడా గమనించవచ్చు.. సాధారణంగా పామును చూడగానే పారిపోయే ఎలుక, ఇక్కడ తప్పించుకునే దారి లేకపోవడంతో చావో రేవో తేల్చుకోవడానికి సిద్ధపడినట్లు తెలుస్తోంది..
కింగ్ కోబ్రా తన పడగ విప్పి ఎలుకపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు. అయితే, ఆ ఎలుక ఏమీ భయపడకుండా.. తన ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి కోబ్రాపై ఎదురుదాడికి దిగడం మీరు గమనించవచ్చు.. పాము కాటు వేయడానికి ప్రయత్నించిన ప్రతిసారీ ఎలుక గాల్లోకి ఎటూ తప్పించుకుంటూ.. వీలైతే పాముపైనే దాడి చేస్తూ ఉండడం మీరు చూడొచ్చు..
నెటిజన్ల షాక్..
ఈ ఊహించని వీడియో చూసిన సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ వీడియోపై రకరకాల కామెంట్లు చేస్తున్నారు. పరిస్థితి ఎదురైతే ఎంతటి బలహీనుడైనా సింహంలా పోరాడతాడని ఈ ఎలుక నిరూపించిందని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. లక్, టైమింగ్ బాగుంటే కింగ్ కోబ్రా నుంచి కూడా ప్రాణాలతో బయటపడొచ్చని ఈ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతోందని మరొకరు పేర్కొన్నారు. సాధారణంగా కోబ్రా ఒకసారి కాటు వేస్తే.. ఏనుగు అయినా సరే కొన్ని నిమిషాల్లో ప్రాణాలు కోల్పోతుంది. అలాంటిది ఆ డ్రమ్ములో ఎలుక చూపించిన ధైర్యం, చాకచక్యం అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది.
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