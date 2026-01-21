Kolkata woman sprays pepper on female passengers over seat dispute: సాధారణంగా చాలా మంది బస్సుల్లో, రైళ్లలో జర్నీలు చేస్తారు. కొంత మందికి సీట్లు దొరుకుతాయి. మరికొంత మంది సీట్లు దొరకవు.ఈ క్రమంలో సీట్ల విషయంలో తరచుగా గొడవలు జరిగిన ఘటనలు కొకొల్లలు. ట్రైన్ లు, బస్సులో మహిళలు జుట్టులు పట్టుకుని కొట్టుకున్న ఘటనలు చాలా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో కోల్ కతాలోని సీల్దా స్టేషన్ లో నుంచి స్టార్ట్ అయిన ట్రైన్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక యువతి ట్రైన్ ఎక్కింది. అయితే.. రైలు అంతా ఫుల్ గా ఉంది. అక్కడ అందరు కూడా నిలబడి ఉన్నారు.
Lady in green kurti argued over seat on Sealdah train, couldn’t get one, pulled out pepper spray & tried to attack a girl. When stopped, she sprayed the whole compartment
pic.twitter.com/LLS3ozuY6w
ఈ క్రమంలో యువతి అందరి మీద అర్చుకుంటూ తనకు సీటు ఇవ్వాలని అక్కడి వారితో గొడవలకు దిగింది. చివవరకు ఆమె తన హ్యండ్ బ్యాగులో నుంచి పెప్పర్ స్ప్రే బైటకు తీసింది. ఆ తర్వాత అక్కడున్న వారిపైన చల్లింది. దీంతో ఆ క్యాబిన్ అంతా అందరు కళ్లలో మంటలతో విలవిల్లాడిపోయారు.
ఇక అక్కడి వారు అకారణంగా తమపై పెప్పర్ స్ప్రే చల్లినందుకు ఆమెపై ఫైర్ అయ్యారు. యువతి చేసిన పనిని వెంటనే వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై ఆమెను నెటిజన్లు ఏకీపారేస్తున్నారు.
ఈ పెప్పర్ స్ప్రే చల్లడం ఏంటని మండిపడుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ వ్యవహరంపై సోషల్ మీడియాలో యువతిని విపరీతంగా వైరల్ చేస్తున్నారు. ఆమెపై చర్యలు తీసుకొవాలని పోలీసులను కోరుతున్నారు. ట్రైన్ లో సీటు దొరక్కపోతే ఇదేక్కడి పని అంటూ ఆమెపై ఫైర్ అవుతున్నారు. ఇదే పని ఎవరైన మగాడు చేసి ఉంటే ఇప్పటికి అతడ్నిట్రోల్ చేసి చంపేసే వారని మరికొంత మంది యువతిపై ఘాటుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
