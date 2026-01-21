English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Video Viral: ఇదెక్కడి అరాచకం.. ట్రైన్‌లో తోటి వారిపై పెప్పర్ స్ప్రే చల్లిన యువతి.. అసలు కారణం తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్.. వీడియో..

Kolkata woman sprays pepper on passengers: యువతి ఒక్కసారిగా తన బ్యాగ్ నుంచి కోపంలో పెప్పర్ స్ప్రే ను బైటకు తీసింది. తోటి ప్రయాణికుల మీద వేసింది. దీంతో అందరు కూడా కళ్ల మంటతో విలవిల్లాడిపోయారు. వెంటనే అందరు తమ ఫోన్లలో ఈ ఘటనను రికార్డు చేసి ఆమెపై మండిపడ్డారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 21, 2026, 12:57 PM IST
Kolkata woman sprays pepper on female passengers over seat dispute: సాధారణంగా చాలా మంది బస్సుల్లో, రైళ్లలో జర్నీలు చేస్తారు. కొంత మందికి సీట్లు దొరుకుతాయి. మరికొంత మంది సీట్లు దొరకవు.ఈ క్రమంలో సీట్ల విషయంలో తరచుగా గొడవలు జరిగిన ఘటనలు కొకొల్లలు. ట్రైన్ లు, బస్సులో మహిళలు జుట్టులు పట్టుకుని కొట్టుకున్న ఘటనలు చాలా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో కోల్ కతాలోని సీల్దా స్టేషన్ లో నుంచి స్టార్ట్ అయిన ట్రైన్ లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక యువతి ట్రైన్ ఎక్కింది. అయితే.. రైలు అంతా ఫుల్ గా ఉంది. అక్కడ అందరు కూడా నిలబడి ఉన్నారు.

ఈ క్రమంలో యువతి అందరి మీద అర్చుకుంటూ తనకు సీటు ఇవ్వాలని అక్కడి వారితో గొడవలకు దిగింది.  చివవరకు ఆమె తన హ్యండ్ బ్యాగులో నుంచి  పెప్పర్ స్ప్రే బైటకు తీసింది. ఆ తర్వాత  అక్కడున్న వారిపైన చల్లింది. దీంతో ఆ క్యాబిన్ అంతా అందరు కళ్లలో మంటలతో విలవిల్లాడిపోయారు.

ఇక అక్కడి వారు అకారణంగా తమపై  పెప్పర్ స్ప్రే చల్లినందుకు ఆమెపై ఫైర్ అయ్యారు. యువతి చేసిన పనిని వెంటనే వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీనిపై ఆమెను నెటిజన్లు ఏకీపారేస్తున్నారు.

Read more: Video Viral: ఆడోళ్లా మజాకా..?.. దెబ్బకు బస్సులో అట్టపెట్టేలు వేసుకుని జర్నీ చేస్తున్న పురుషులు.. వీడియో..

ఈ  పెప్పర్ స్ప్రే చల్లడం ఏంటని మండిపడుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ వ్యవహరంపై సోషల్ మీడియాలో యువతిని విపరీతంగా వైరల్ చేస్తున్నారు. ఆమెపై చర్యలు తీసుకొవాలని పోలీసులను కోరుతున్నారు. ట్రైన్ లో సీటు దొరక్కపోతే ఇదేక్కడి పని అంటూ ఆమెపై ఫైర్ అవుతున్నారు. ఇదే పని ఎవరైన మగాడు చేసి ఉంటే ఇప్పటికి అతడ్నిట్రోల్ చేసి చంపేసే వారని మరికొంత మంది యువతిపై ఘాటుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KolkataWoman sprays pepperRunning TrainVideo ViralKolkata train

