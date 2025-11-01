English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Video Viral: వామ్మో.. గాల్లో రాకెట్‌లా ఎగిరిన భారీ కొండ చిలువ.. ఓళ్లుగగుర్పొడిచే వీడియో..

Big python Video: భారీ కొండ చిలువ అచ్చం రాకెట్ లా పైకి నిలబడి మరీ షాక్ ఇచ్చింది. ఇంతలో కొమోడో డ్రాగన్ దానికి చుక్కలు చూపించింది. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 1, 2025, 04:32 PM IST
Komodo dragon attacks on big python Video goes Viral: సోషల్ మీడియాలో పాములు , భారీ కొండ చిలువల వీడియోలు తరచుగా వైరల్ గా మారుతుంటాయి. నెటిజన్లు కూడా వీటిని ఎక్కువగా చూసేందుకు ఆసక్తిని చూపిస్తుంటారు.ఈ క్రమంలో పాములు, కొండ చిలువలు ఎక్కడ కన్పించిన కూడా నెటిజన్లు వెంటనే తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేసి మరీ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తున్నారు. దీంతో అవి కాస్త వైరల్గా మారుతున్నాయి.

పాములు, కొండ చిలువలు అడవుల్లో, దట్టమైన చెట్లు ఉన్న చోట ఎక్కువగా సంచారం చేస్తాయి. ఈ క్రమంలో పొరపాటున వీటి కంట పడితే బీభత్సంగా దాడి చేస్తాయి.ఈ నేపథ్యంలోప్రస్తుతం భారీ కొండ చిలువ ఒకటి అడవిలో హల్ చల్ చేసింది. అది కొమోడో డ్రాగన్ ను చూసి గాల్లో కోపంతో పైకి ఎగిరింది.

కొమోడో డ్రాగన్ కూడా ఏ మాత్రం తగ్గెదెలా అన్న విధంగా కొండ చిలువపై దాడికి దిగింది. చివరకు అది భారీ కొండ చిలువను అమాంతం తన నోటితోపట్టేసుకుంది.  చూస్తుండగానే కొమోడో డ్రాగన్ కోండ చిలువను దాడిచేసి తినేసింది.

Read more: King Cobra Snake Video: వామ్మో.. 16 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాతో యువతి హల్ చల్.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. అంత భారీగా ఉండే కొండచిలువ గాల్లో ఎగరడం ఏంటని నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది.
 

