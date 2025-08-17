Video Viral: శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేళ అరుదైన ఘటన.. కన్నయ్య విగ్రహం చుట్టు ప్రదక్షిణలు చేసిన ఆవు.. వీడియో వైరల్..

Baby calf perform circumambulating near krishna statue Video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు వీడియోలు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. కొన్ని చూస్తుంటే ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంటాయి. మరికొన్ని వీడియోలు షాకింగ్ కు గురిచేస్తాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం దేశ మంతట కూడా భక్తులు జన్మాష్టమి వేడుకల్లో మునిగి తెలుతున్నారు.
పలు ప్రాంతాల్లో జన్మాష్టమి వేడుకలు, ఛప్పన్ భోగ్ నైవేద్యాలు, దహి హండిలను కూడా గ్రాండ్ గా నిర్వహించుకున్నారు. జన్మాష్టమి వేడుకల్ని ఉత్తరాదిన రాష్ట్రాలు ఎంతో భక్తిభావనలతో జరుపుకుంటారు.ఈ క్రమంలో కన్నయ్యకు ఆవులంటే ఎంతో ప్రీతికరమైనవని ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం ఒక వీడియో నెట్టింట తెగ హల్ చల్ చేస్తుంది.
ఈ వీడియోలో..ఒక ఆవు పిల్ల.. గుడికి వెళ్లింది. మరీ అక్కడ కన్నయ్య విగ్రహాంను చూస్తే దానికి ఏమన్పించిందో కానీ.. ఆ విగ్రహాం చుట్టు ప్రదక్షిణలు చేస్తుంది. అక్కడున్న వారు చిన్న ఆవును ఎంతో వింతగా చూస్తున్నారు.
మొత్తంగా ఆవు విగ్రహాం చుట్టు అదే పనిగా ప్రదక్షిణలు చేస్తునే ఉంది. కొంత మంది ఈ ఘటనను తమ ఫోన్ లలో రికార్డు చేశారు. అసలే జన్మష్టమి వేడుకల్ని ఎంతో భక్తిభావనలతో జరుపుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆవుఘటన చూసి భక్తులు భావోద్వేగానికి గురౌతున్నారు. తమ ప్రభువు లీల ఇది అంటూ కూడా పూజించుకుంటున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది. జ
న్మాష్టమి రోజున చాలా మంది ఆవులకు ప్రత్యేకంగా నైవేద్యాలు, పశుగ్రాసం వంటివి పెడుతుంటారు. అంతే కాకుండా ఆవుల్లో కోట్లాది దేవతను కొలువై ఉంటాయని చెబుతుంటారు. అంతేకాకుండా.. కన్నయ్యకు ఆవుతో ఒక ప్రత్యేకమైన అనుబంధం ఉందని అనేక కథనాల్లో ఉంది. అందుకే ఆవు ఎక్కడైతే ఉంటుందో.. అక్కడ కన్నయ్య తప్పకుండా ఉంటారని, ఆ ప్రదేశంలో సిరిసంపదలకు లోటు ఉండదని పండితులు చెబుతున్నారు.