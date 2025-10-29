English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Kuja Transit 2025: నక్షత్ర సంచారంతో బలపడబోతున్న కుజుడు.. నవంబర్ 1వ తేదీ నుంచి ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు..

Kuja Transit 2025: నక్షత్ర సంచారంతో బలపడబోతున్న కుజుడు.. నవంబర్ 1వ తేదీ నుంచి ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు..

Kuja Transit 2025 Effect On Zodiac: కుజుడి నక్షత్ర సంచారం వల్ల నవంబర్ ఒకటవ తేదీ నుంచి కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికపరంగా కూడా ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో కూడా ఎంతో ఆనందంగా ఉంటారు. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 29, 2025, 04:12 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
7
Gold Rate Today
Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
6
School Holiday
Tomorrow Holiday: స్కూళ్ల సెలవులు పొడిగింపు.. ఎప్పుడు? ఎన్ని?
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
5
November bank holidays 2025
Bank Holidays: బ్యాంకులకు వరుసగా 5 రోజులు బంద్‌.. నవంబర్‌ సెలవులు జాబితా ఇదే..!
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
6
Mansa Musa
World Richest Man: చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు.. బంగారు వర్షాన్ని కురిపించగలడు.. ఇతని ముందు మస్క్ కూడా పిల్ల బచ్చానే..!!
Kuja Transit 2025: నక్షత్ర సంచారంతో బలపడబోతున్న కుజుడు.. నవంబర్ 1వ తేదీ నుంచి ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు..

Kuja Transit 2025 Effect On Zodiac Telugu: అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాల్లో కుజగ్రహం ఒకటి. ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కుజుడు సంచారం చేయడం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు. కుజుడు గ్రహ సంచారంతో పాటు అప్పుడప్పుడు నక్షత్ర సంచారం కూడా చేస్తాడు. అయితే అతి త్వరలోనే కుజుడు నక్షత్ర ప్రవేశం చేస్తాడు. ఈ గ్రహం శని పాలించే అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఇది నవంబర్ ఒకటవ తేదీన జరుగుతోంది. నవంబర్ ఒకటవ తేదీ శనివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల సమయంలో నక్షత్ర సంచారం చేస్తుంది. దీనివల్ల నవంబర్ 18వ తేదీ వరకు కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కుజుడు ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఎన్నో అద్భుతమైన లాభాలను అందించబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో కుజుడి ప్రభావంతో అదృష్టాన్ని పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ రాశులవారికి బంపర్‌ లాభాలు:
మకర రాశి 
కుజుడి సంచారం మకర రాశి వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో నిలిచిపోయిన పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే వీరు నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వీరు తప్పకుండా అద్భుతమైన శుభవార్తలు వినే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబంలో శాంతితో పాటు ఆనందం కూడా నెలకొంటుంది. ప్రతి పనిలో పురోగతి లభించి వ్యాపారాలు కూడా లాభసాటిగా మారుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో వీరు వ్యాపారాలు విస్తరించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. 

మిధున రాశి 
అనురాధ నక్షత్రంలోకి కుజుడు ప్రవేశించడం వల్ల మిధున రాశి వారికి చాలా శుభ్రంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. వీరికి ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే ధైర్యంతో పాటు బలం కూడా పెరిగి కొన్ని అద్భుతమైన పనులు చేయగలుగుతారు. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి పురోగతి కూడా లభించబోతోంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం కూడా పెరిగి సంపాదన కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారాలు కూడా లాభసాటిగా మారతాయి. అలాగే వీరు కష్టపడి పనులు చేయడం వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు కూడా పొందుతారు. 

Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

తులారాశి 
తులారాశి వారికి కుజుడు నక్షత్ర సంచార అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందించబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో పదోన్నతులు కూడా లభించబోతున్నాయి. అలాగే ఊహించని స్థాయిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి ఆదాయం కూడా చాలా వరకు మెరుగు పడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా కూడా గడపగలుగుతారు.  మీకు ఇష్టమైన వారితో ఎంతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. అదృష్టం పెరిగి వ్యాపారాలు కూడా లావసాటిగా మారుతాయి. అంతేకాకుండా మీపై మీకు ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి కొన్ని కష్టతరమైన పనులను కూడా ఎంతో సులభంగా చేసే సామర్థ్యం పొందుతారు.

Also Read: Ketu Favorite Zodiac: కేతువు ఇష్టపడే రాశులు ఇవే.. వీరికి ఎల్లప్పుడూ డబ్బే డబ్బు.. పేదవాళ్లు కూడా ధనవంతులు అవుతారు!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Mars Transit 2025Venus Transit 2025Mercury Transit 2025Mars Transit 2026Sun Transit 2025

Trending News