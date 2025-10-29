Kuja Transit 2025: నక్షత్ర సంచారంతో బలపడబోతున్న కుజుడు.. నవంబర్ 1వ తేదీ నుంచి ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు..

Kuja Transit 2025 Effect On Zodiac Telugu: అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాల్లో కుజగ్రహం ఒకటి. ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కుజుడు సంచారం చేయడం చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావిస్తారు. కుజుడు గ్రహ సంచారంతో పాటు అప్పుడప్పుడు నక్షత్ర సంచారం కూడా చేస్తాడు. అయితే అతి త్వరలోనే కుజుడు నక్షత్ర ప్రవేశం చేస్తాడు. ఈ గ్రహం శని పాలించే అనురాధ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. ఇది నవంబర్ ఒకటవ తేదీన జరుగుతోంది. నవంబర్ ఒకటవ తేదీ శనివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల సమయంలో నక్షత్ర సంచారం చేస్తుంది. దీనివల్ల నవంబర్ 18వ తేదీ వరకు కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం కొనసాగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కుజుడు ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఎన్నో అద్భుతమైన లాభాలను అందించబోతున్నట్లు జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో కుజుడి ప్రభావంతో అదృష్టాన్ని పొందే రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
మకర రాశి
కుజుడి సంచారం మకర రాశి వారికి చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో నిలిచిపోయిన పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి. అలాగే వీరు నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో వీరు తప్పకుండా అద్భుతమైన శుభవార్తలు వినే అవకాశాలున్నాయి. కుటుంబంలో శాంతితో పాటు ఆనందం కూడా నెలకొంటుంది. ప్రతి పనిలో పురోగతి లభించి వ్యాపారాలు కూడా లాభసాటిగా మారుతాయి. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో వీరు వ్యాపారాలు విస్తరించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
మిధున రాశి
అనురాధ నక్షత్రంలోకి కుజుడు ప్రవేశించడం వల్ల మిధున రాశి వారికి చాలా శుభ్రంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. వీరికి ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే ధైర్యంతో పాటు బలం కూడా పెరిగి కొన్ని అద్భుతమైన పనులు చేయగలుగుతారు. ఉద్యోగాలు చేసే వారికి పురోగతి కూడా లభించబోతోంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం కూడా పెరిగి సంపాదన కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారాలు కూడా లాభసాటిగా మారతాయి. అలాగే వీరు కష్టపడి పనులు చేయడం వల్ల ఆశించిన ఫలితాలు కూడా పొందుతారు.
తులారాశి
తులారాశి వారికి కుజుడు నక్షత్ర సంచార అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను అందించబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో పదోన్నతులు కూడా లభించబోతున్నాయి. అలాగే ఊహించని స్థాయిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి ఆదాయం కూడా చాలా వరకు మెరుగు పడుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో ఆనందంగా కూడా గడపగలుగుతారు. మీకు ఇష్టమైన వారితో ఎంతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. అదృష్టం పెరిగి వ్యాపారాలు కూడా లావసాటిగా మారుతాయి. అంతేకాకుండా మీపై మీకు ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి కొన్ని కష్టతరమైన పనులను కూడా ఎంతో సులభంగా చేసే సామర్థ్యం పొందుతారు.
