kumbhmela Monalisa Video: అరె వావ్.. పొట్టి దుస్తులు వేసుకుని హాట్ స్టెప్పులు వేస్తున్న మోనాలీసా.. యూత్‌కు చెమటలు పట్టిస్తున్న వీడియో..

Kumbh mela viral girl Monalisa: కుంభమేళ వైరల్ అమ్మాయి మోనాలీసా మరోసారి వార్తలలో నిలిచింది. ఆమె పొట్టి బట్టలు వేసుకుని కుర్రాకారుకు చెమటలు పట్టిస్తుంది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు ఇంతలా మారిపోయిందేంటీ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 25, 2025, 06:50 PM IST
  • నెట్టింట మళ్లీ హల్ చల్ చేస్తున్న మోనాలీసా..
  • షాక్ లో నెటిజన్లు..

Kumbh mela Viral girl Monalisa latest ai generated Trending video: ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ప్రయాగ్ రాజ్ లో ఇటీవల మహా కుంభమేళ ఉత్సవం జరిగిన విషయం తెలిసిందే. కుంభమేళ ఎంతో మంది జీవితాల్ని మార్చేసింది. కొంత మంది ఓవర్ నైట్ లో సెలబ్రీటీలుగా మారిపోగా, మరికొంత మంది కోట్లకు పడగలెత్తారు. కుంభమేళలో పూసలమ్మడానికి వచ్చిన యువతి మోనాలీసా అందర్ని తన చెపకళ్లతో ఫిదా చేసింది.

కొంత మంది ఆమె ఫోటోలు, వీడియోలు తీసి షేర్ చేయగా వెంటనే ఆమె వైరల్ అయ్యింది. కుంభమేళ పవిత్ర స్నానాలకు వచ్చిన వారు కూడా.. మోనాలీసా కోసం వెతికారంటే ఆమె ఏ రెంజ్ లో ఫెమస్ అయ్యిందో అర్థం చేసుకొవచ్చు. దీంతో ఆమెకు బాలీవుడ్ దర్శకుడు సనోజ్ మిశ్రా సైతం తన సినిమాల్లో ఛాన్స్ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత ఆమెకు షూటింగ్ లో ట్రైనింగ్ కూడా ఇప్పించాడు.

 

దీంతో ఆమె దశ ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. షాపింగ్ మాల్స్, అనేక ప్రొగ్రామ్ లకు ఆమెను గెస్ట్ గా పిలిచారు. ఆతర్వాత సనోజ్ మిశ్రా వివాదంలో చిక్కుకొవడంతో ఆమె సినిమాలకు బ్రేక్ పడింది. అయినకూడా తరచుగా మోనాలీసా వార్తలలో ఉంటుంది. తాజాగా.. కుంభమేళ మోనాలీసా వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్ గా మారింది.

వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో కుంభమేళ బ్యూటీ మోనాలీసా నల్లని రంగు పొట్టి దుస్తులు వేసుకుని హల్ చల్ చేస్తుంది. ఆమె అదిరిపోయేలా డ్యాన్స్ లు చేస్తు మరోసారి మత్తు కళ్లతో యువకులు గుండెల్ని చిత్తు చేస్తుంది. ఈ వీడియో వైరల్ అవుతుంది. దీన్ని చూసిన వారంతా కుంభమేళ బ్యూటీ మరింతగా అందంగా మారిపోయిందని ఆశ్చర్యపోతున్నారు.

అయితే.. ఇక్కడ అసలు విషయం ఏంటంటే..  అది ఏఐ జనరేటేడ్ వీడియో.  ఇటీవల ఆర్టిఫిషియల్ టెక్నాలజీ వీడియోలు అందర్ని తెగ బిత్తరపోయేలా చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే సెలబ్రీటీలు, పొలిటియన్స్ దీని బారిన పడి తలలు పట్టుకుంటున్నారు. అసలు వైరల్ అవుతున్న వీడియోల్లో.. ఏది నిజం.. మరేదీ ఫెక్ వీడియోలో అర్థం కాలేని సిట్యూవేషన్ ఏర్పడింది.

Read more: Snake Video: వామ్మో.. ఆకాశం రంగులో హడలెత్తిస్తున్న నాగుపాము.. కోపంగా బుసలు కొడుతూ.. అరుదైన వీడియో..

ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న మోనాలీసాది కూడా ఏఐ జనరేటేడ్ వీడియో అని తెలిసి నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఎంతకు తెగించార్రా అంటూ నోర్లు తెలెస్తున్నారు.  

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

