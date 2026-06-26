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Viral Video: మళ్లీ ప్రత్యక్షమైన లేడీ అఘోరీ.. శ్మశాన వాటికలో ఒంటికి భస్మం పూసుకుంటూ వీడియో..

Lady Aghori Viral Video: చాలా రోజుల తర్వాత మళ్లీ లేడీ అఘోరీ శ్మశాన వాటికలో ప్రత్యక్షమయ్యారు.. ఒంటికి భస్మాన్ని పూసుకుంటూ కనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో చూసి ఆశ్చర్యానికి గురవుతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 26, 2026, 04:00 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 04:00 PM IST
Viral Video: మళ్లీ ప్రత్యక్షమైన లేడీ అఘోరీ.. శ్మశాన వాటికలో ఒంటికి భస్మం పూసుకుంటూ వీడియో..
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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