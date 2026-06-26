/Viral Video: మళ్లీ ప్రత్యక్షమైన లేడీ అఘోరీ.. శ్మశాన వాటికలో ఒంటికి భస్మం పూసుకుంటూ వీడియో..

Lady Aghori Viral Video Watch: సోషల్ మీడియా ప్రపంచంలో నిత్యం ఎన్నో రకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. కానీ, కొన్ని వీడియోలు మాత్రం నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా.. ఒక క్షణం పాటు ఆశ్చర్యపోయేలా చేస్తాయి. తాజాగా అలాంటి ఒక సంచలన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో విపరీతంగా షేర్ అవుతోంది. గతంలో కొన్ని వివాదాలు, ఆసక్తికరమైన ఆధ్యాత్మిక అంశాల ద్వారా వార్తల్లో నిలిచిన లేడీ అఘోరీ చాలా రోజుల విరామం తర్వాత మళ్లీ నెట్టింట ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఆమెకు సంబంధించిన కొత్త వీడియో ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ను షేక్ చేస్తోంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
శ్మశాన వాటికలో లేడీ అఘోరీ..
వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోలో లేడీ అఘోరీ ఒక అర్ధరాత్రి సమయంలో శ్మశాన వాటికలో కనిపిస్తున్నారు. అక్కడ చితి పక్కన నిలబడి, శవాల దహనం తర్వాత మిగిలిన పవిత్రమైన భస్మంను ఆమె తన ఒళ్లంతా పూసుకుంటూ కనిపించారు. అఘోరీల జీవన విధానం, వారి పూజా పద్ధతులు సగటు మనుషులకు భిన్నంగా.. అత్యంత రహస్యంగా ఉంటాయి. అందులోనూ మహిళా అఘోరీ ఈ తరహాలో శ్మశానంలో శవాల భస్మాన్ని ధరించడం చూసి నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఈ వీడియోలో శివనామ స్మరణలు చూస్తుంటే శివ భక్తిలో ఆమె ఎంతగా లీనమైపోయారో అర్థమవుతోంది.
నెటిజన్ల భిన్నాభిప్రాయాలు..
చాలా రోజుల పాటు సోషల్ మీడియాకు, వార్తలకు దూరంగా ఉన్న లేడీ అఘోరీ.. మళ్లీ ఇలాంటి ఒక ఆశ్చర్యపోయే రూపంలో కనిపించడంతో ఈ వీడియో నిమిషాల్లోనే లక్షలాది వ్యూస్, వేలాది కామెంట్లను సొంతం చేసుకుంది. ఈ వీడియోపై సోషల్ మీడియా నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందిస్తున్నారు.. అఘోరీల సాధన చాలా కఠినమైనదని.. ఇది వారి భక్తికి నిదర్శనమని కొందరు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. హర హర మహాదేవ్ అంటూ కామెంట్ల సెక్షన్ను నింపేస్తున్నారు. శ్మశానంలో ఒంటరిగా, శవాల బూడిదతో ఒక మహిళ ఇలా చేయడం చూస్తుంటే కాస్త భయంగా.. వింతగా ఉందని మరికొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
సాధారణంగా అఘోరీల జీవితాలను, వారి ఆచారాలు హిమాలయాల్లోనో లేదా కాశీ వంటి పుణ్యక్షేత్రాల్లోని శ్మశానాల్లోనో ఎక్కువగా కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. అయితే, ఈ లేడీ అఘోరీ మాత్రం తరచూ సమాజంలో తిరుగుతూ.. వార్తల్లో నిలవడం విశేషం. చాలా రోజుల తర్వాత ఆమె మళ్లీ ఇలా శ్మశాన వాటికలో భస్మధారణ చేస్తూ కనిపించడంతో, ఈ కొత్త వీడియో ప్రస్తుతం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
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