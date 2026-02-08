English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Video Viral: క్లాసులో రెచ్చిపోయిన స్టూడెంట్.. అందరి ముందే లేడీ టీచర్‌పై.. షాకింగ్ వీడియో..

Class student attacks on Teacher in Gujarat:  ఎగ్జామ్ కు విద్యార్థి ఆలస్యంగా రావడంతో ఏమైందని టీచర్ ప్రశ్నించింది. ఈ క్రమంలో వారి మధ్య గొడవ చోటు చేసుకుంది. టీచర్ అని చూడకుండా కోపంలో దారుణంకు పాల్పడ్డాడు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 8, 2026, 05:49 PM IST
Lady Teacher slapped by class 12 student in panchmahal Gujarat: ఇటీవల స్కూల్ పిల్లలు కూడా చాలా డెంజర్గా తయారయ్యారు. ఒకప్పుడు తల్లిదండ్రులంటే ప్రేమ, గురువులంటే భయం, భక్తి ఉండేవి. తల్లిదండ్రుల తర్వాత గురువులను చాలా గౌరవంగా చూసుకునేవారు. వారి మాటల్ని అస్సలు జవదాటే  వారు కాదు.  ఎప్పుడైన తిట్టిన ఒక్క మాట అన్నకూడా వాటిని  పట్టించుకునే వారు కాదు. వారి మాటలను తూచా తప్పకుండా పాటించే వారు. కానీ ఇప్పుడు సిట్యువేషన్ పూర్తిగా రివర్స్ అయ్యింది.  స్టూడెంట్స్ లను ఏమైన అంటే తల్లిదండ్రులు ఊరుకొవడంలేదు. స్కూళ్ల మీదనే పంచాయతీలకు వస్తున్నారు.  ఇక వీరి అతిగారాబాలకు పిల్లలు ఏకంగా గురువులపైన దాడులు చేస్తున్నారు.

యూపీలో ఇటీవల ఒక స్టూడెంట్ నడి రోడ్డు మీద లేడీ టీచర్ పెదాలను కొరికి ఆమెపై దాడి చేశాడు. ఆ ఘటన మరువక ముందే గుజరాత్ లో సైతం దారుణం సంభవించింది.  గుజరాత్ లోని పంచమహల్ జిల్లాలో ఈ దారుణం చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా ఉన్న స్కూల్ లోపరీక్ష రాయడానికి విద్యార్థి ఎగ్జామ్ హల్ కు ఆలస్యంగా వచ్చాడు.

అతడ్ని  టీచర్ ఎందుకు ఆలస్యమైందని ప్రశ్నించింది. దీనికి అతను  కోపంతో నా ఇంట్లోనే నన్ను ఎవరూ ఏమీ అడగరు. నన్ను ప్రశ్నించడానికి మీరెవరు?" అంటూ ఆ విద్యార్థి క్లాసులో టీచర్ చెంప మీద కొట్టాడు. ఈ ఘటనతో అందరు షాక్ అయ్యారు. ఆతర్వాత అతను అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.

ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో వైరల్ కావడంతో పోలీసులు విద్యార్థిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. గత నెల 24న జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. టీచర్ ఫిర్యాదుమేరకు పోలీసులు  18 ఏళ్ల మొహమ్మద్ ఖాన్ అన్సారీని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.

 

