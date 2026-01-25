English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Giant Cobra Video: గొర్రె పిల్ల మెడకు చుట్టుకున్న కోబ్రా.. దానిని ఎలా రక్షించారంటే.. వీడియో..

Giant Cobra Video: గొర్రె పిల్ల మెడకు చుట్టుకున్న కోబ్రా.. దానిని ఎలా రక్షించారంటే.. వీడియో..

Giant Cobra Video Viral: గొర్రె పిల్ల మెడకు చుట్టుకున్న పామును రెస్క్యూ చేస్తున్న దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియోలో స్నేక్ క్యాచర్ ప్రమాదకరమైన నాగుపామును ప్లాస్టిక్ పైపుతో పట్టుకున్న దృశ్యాలు మీరు కళ్లకు కట్టినట్లు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడే మీరు చూసేయండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Jan 25, 2026, 05:58 PM IST

Giant Cobra Video: గొర్రె పిల్ల మెడకు చుట్టుకున్న కోబ్రా.. దానిని ఎలా రక్షించారంటే.. వీడియో..

Giant Cobra Video Viral: ప్రకృతిలో ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఊహించడం ఎవరి సాధ్యము కాదు. అయితే, గత కొద్ది రోజుల నుంచి ప్రకృతిలో మార్పులు సంభవిస్తూ వస్తున్నాయి ముఖ్యంగా కొన్నిచోట్ల అడవులు పూర్తిగా తగ్గిపోతున్నాయి. దీనివల్ల అందులో జీవించే జీవరాశులకు ఆహార కొరత ఏర్పడుతూ వస్తోంది. దీని కారణంగా పాములతో పాటు కొన్ని జీవులు జనావాసాల్లోకి సంచారం చేస్తూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పాములయితే పెద్ద ఎత్తున జనాలుండే ప్రదేశాల్లోకి చొరబడుతున్నాయి. ఇలా సంచారం చేసిన పాములు మనుషులతో పాటు జంతువులపై దాడి చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు ఇప్పటికైనా జరిగాయి.. తాజాగా కూడా ఇలాంటి వీడియో వైరల్ అవుతూ వస్తోంది. 

ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియో వివరాల్లోకి వెళ్తే.. ఓ గొర్రె పిల్లను పని ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రా.. చుట్టేసి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు. అయితే ఆ పా ము గొర్రెపిల్లను కాటు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు చూడొచ్చు మీరు. ఇదే సమయంలో ఆమెని ఆ ప్రమాదం నుంచి తప్పించేందుకు ఓ స్నేక్ క్యాచర్ బైక్ పై వచ్చి ఆ గొర్రె పిల్లను రక్షించే ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ ఘటన ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ వస్తుంది..

వీడియోలు స్నేక్ క్యాచర్ కొద్ది దూరం నుంచి బైక్‌పై రావడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. వెంటనే అతను మోటార్ సైకిల్‌పై వచ్చి.. తన చేతిలో ఉన్న ప్లాస్టిక్ పైపుతో గొర్రె పిల్ల మెడకు చుట్టుకొని ఉన్న ఆ ప్రమాదకరమైన కింగ్ కోబ్రాని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. అయితే, ఈ సమయంలో ఆ పాము గొర్రె పిల్ల పై ఎలాంటి దాడి చేయకుండా.. స్నేక్ క్యాచర్‌కు కూడా లొంగిపోవడం మీరు చూడొచ్చు. వెంటనే దానిని అతను ప్లాస్టిక్ పైపు ద్వారా పట్టుకొని.. సురక్షితమైన ప్రదేశంలో వదిలిపెట్టాడు. దీంతో ఆ గొర్రె పిల్ల యజమాని ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు..

Also Read: Giant Cobra Video: కిచెన్‌లో ఫ్రిజ్ వెనుక భారీ నాగుపాము.. సంచలనం సృష్టిస్తున్న వీడియో..

గత కొద్ది రోజుల నుంచి అడవుల్లో నుంచి వచ్చిన పాములు ఇలా జంతువులపై దాడి చేస్తున్నాయని.. అలాగే కొన్ని పాములు మనుషులపై దాడికి కూడా పాల్పడుతున్నాయని వన్యప్రాణి సంరక్షకులు చెబుతున్నారు. ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన వీడియో నిదర్శనంగా నిలుస్తుంది.. ఈ వీడియోని ఎవరు తీశారో కానీ.. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.  చూసిన వారంతా కామెంట్‌లో స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. అంతేకాకుండా వారి మిత్రులకు షేర్ చేస్తున్నారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Big Cobra VideoViral videoLatest Viral VideoNew Viral VideoSnake Video

