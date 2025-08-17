English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Lizard Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. వందల కొద్ది బల్లుల్ని ఇంట్లో పెంచుకుంటున్న యువతి.. వీడియో చూస్తే షాక్..

Lizard on bed video viral:  యువతి తన ఇంట్లో వందల కొద్ది బల్లుల్ని పెంచుకుంటుంది. అంతే కాకుండా వీడియో తీసి మరో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్నిచూసిన నెటిజన్లు షాక్ తో నోరెళ్ల బెడుతున్నారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 17, 2025, 07:44 PM IST
  • బల్లుల్ని పెంచుకుంటున్న యువతి..
  • నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్న వీడియో..

Lizard Video Viral: ఇదెక్కడి విడ్డూరం.. వందల కొద్ది బల్లుల్ని ఇంట్లో పెంచుకుంటున్న యువతి.. వీడియో చూస్తే షాక్..

Large number of lizards in woman house video: సాధారణంగా చాలా మంది తమ ఇళ్లలో కుక్కలు, పిల్లుల్ని పెంచుకుంటారు. కొంత మంది రామ చిలుక మరికొంత మంది ఏనుగులు, మేకలు మొదలైన వాటిని పెంచుకుంటారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం. కానీ కొంత మంది ఇటీవల కాస్తంత అడ్వాన్స్ గా  తయారై పాములు, కొండ చిలువలు, భయంకరమైన క్రూర జంతువుల్ని సైతం తమ ఇళ్లలో పెంచుకుంటున్నారు.

 అంతేకాకుండా వాటితో రీల్స్, వీడియోలు తీసుకుంటూ తెగ హల్ చల్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం వైరల్ అవుతున్న వీడియోలో ఒక యువతి తన ఇంట్లో వందల కొద్ది బల్లుల్ని పెంచుకుంటుంది. అంతేకాకుండా వాటిని ఒక కర్టన్ వెనుక వాటిని జాగ్రత్తగా పెట్టింది.  ఇక్కడ వందల కొద్ది బల్లులు ఒక దాని మీద ఒకటి కుప్పలుగా గోడల మీద ఉన్నాయి. సాధారణంగా ఒక బల్లిని చూస్తేనే అమ్మాయిలు భయంతో కేకలు పెట్టి ఇల్లంతా పీకి పందిరేస్తారు.

 

అలాంటిది ఇక్కడ యువతి మాత్రం అసలు ఏ మాత్రం భయంలేకుండా.. హ్యాపీగా తన ఇంట్లో బెడ్ రూమ్ లో కర్టన్ వెనకాల వందల కొద్ది బల్లులు ఉన్న కూడా ఏ మాత్రం బెదిరిపోకుండా.. కూల్గా వాటిని చూస్తు అదేదో వాటి దోస్తులు అయినట్లు వాటిని చూస్తు ఉండిపోయింది.

Read more: Snake Video: కారు టైర్‌లో దూరి దాక్కున్న నాగు పాము.. పడగ విప్పి బుసలు కొడుతూ మరీ.!. ఒళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

అయితే.. ఈ వీడియోను ఆమె తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది. అది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఈ బల్లుల గొడవలేంటీ భయ్యా.. అంటూ నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.  ఎవరైన ఆమె మీదకు వస్తే.. బల్లుల్ని ఉసిగొల్పుతుందేమో అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

LizardViral videolarge number of lizardVideo Viralsocial media

