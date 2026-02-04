Huge Anaconda Video: భారీ అనకొండ సాహసం.. అమాంతం మింగేస్తున్న దృశ్యం వైరల్ ఇవే.. చూస్తే షాక్ అవుతారు!

Huge Anaconda Video Watch Now Here: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఎన్నో వింతలు విశేషాలకు సంబంధించిన వీడియోలు మనకు కనిపించి ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వన్యప్రాణులకు సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి. ఇలాంటి వీడియోలకు జనాలు ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతారు. ముఖ్యంగా చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఎక్కువగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను వీక్షించేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు.
తాజాగా కేవలం 9 సెకండ్ల నిడివి గల భారీ అనకొండకు సంబంధించిన ఓ వీడియో వైరల్గా మారింది. ఈ వీడియోను పెద్ద పరిమాణం కలిగిన అనకొండ మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఈ పాము తన కంటే పరిమాణంలో పెద్దదిగా ఉన్న ఓ జీవిని అమాంతం మింగేయడానికి ప్రయత్నించింది.. అది అనుకున్న ప్రకారమే ఆ జీవిని అనకుండా మొత్తం మింగడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.. ఈ సమయంలోనే దాని నోరుని పెద్దగా తెరిచి, సగం వరకు మింగేయడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు.
ఆ పాము ఆహారాన్ని సగం వరకు మాత్రమే నోట్లోకి లాక్కోవడం మీరు చూడొచ్చు.. ఆ తర్వాత ఆహారం పెద్దదిగా ఉండడంతో.. మరింత సగం లోపలికి లాక్కోలేకపోయింది.. చేసేదేమీ లేక ఆ పాము మింగుతున్న జీవిని నోటి భాగం గుండా బయటికి కక్కేసింది. ఇలా ఆ పాము సగం వరకు మింగిన జీవిని బయటికి కక్కేయడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూడొచ్చు. పాములు ఇతర జీవులను చంపుకొని తినడం ప్రకృతి ఆహారపు గొలుసులో భాగమైనప్పటికీ.. కానీ పాముల కంటే భారీ శరీరం కలిగిన జీవులను తినడానికి ప్రయత్నించడం వాటికే శాపమని ఈ వీడియో క్లియర్గా తెలుపుతోంది.
ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతూ వస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను 57,000 మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. పాము అంత పెద్ద జీవిని ఎలా మింగుతుంది? అని రకరకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొంతమందైతే పాము దవడలు విరగడం వల్లే.. ఆ జీవిని బయటికి కక్కేస్తోందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ.. ఇప్పుడు ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద హైలెట్గా మారింది.
