English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Huge Anaconda Video: భారీ అనకొండ సాహసం.. అమాంతం మింగేస్తున్న దృశ్యం వైరల్ ఇవే.. చూస్తే షాక్ అవుతారు!

Huge Anaconda Video: భారీ అనకొండ సాహసం.. అమాంతం మింగేస్తున్న దృశ్యం వైరల్ ఇవే.. చూస్తే షాక్ అవుతారు!

Huge Anaconda Video Watch Now: ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో ఓ భారీ అనకొండ పాము ఒక జీవిని అమాంతం మింగుతున్న దృశ్యాలు వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియోలో ప్రమాదకరమైన పాము.. ఒక జీవిని అమాంతం మింగడం మీరు చూడొచ్చు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వీడియో ఇప్పుడు చూడండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Feb 4, 2026, 04:26 PM IST

Trending Photos

Gold Rate Today: బంగారం ధరల్లో యూ టర్న్..2 గంటల్లోనే ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్..
5
Gold Rate Today
Gold Rate Today: బంగారం ధరల్లో యూ టర్న్..2 గంటల్లోనే ఇంత పెద్ద ట్విస్ట్..
Private Employees: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. వాళ్లందరి అకౌంట్లలోకి నేరుగా రూ.15,000..!
5
Bumper Offer for Private Employees
Private Employees: ప్రైవేట్ ఉద్యోగులకు బంపర్ ఆఫర్.. వాళ్లందరి అకౌంట్లలోకి నేరుగా రూ.15,000..!
Village Mother: హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైల్‌లో పల్లెటూరి తల్లి కన్నీళ్లు.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?
5
Village Mother
Village Mother: హైదరాబాద్‌ మెట్రో రైల్‌లో పల్లెటూరి తల్లి కన్నీళ్లు.. ఏం జరిగిందో తెలుసా?
8th Pay Commission Big News: బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌షాక్.. ఈ 5 డిమాండ్స్ పరిష్కరించాల్సిందే..!
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission Big News: బడ్జెట్‌లో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్‌షాక్.. ఈ 5 డిమాండ్స్ పరిష్కరించాల్సిందే..!
Huge Anaconda Video: భారీ అనకొండ సాహసం.. అమాంతం మింగేస్తున్న దృశ్యం వైరల్ ఇవే.. చూస్తే షాక్ అవుతారు!

Huge Anaconda Video Watch Now Here: సోషల్ మీడియాలో నిత్యం ఎన్నో వింతలు విశేషాలకు సంబంధించిన వీడియోలు మనకు కనిపించి ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వన్యప్రాణులకు సంబంధించిన కొన్ని దృశ్యాలు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటాయి. ఇలాంటి వీడియోలకు జనాలు ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతారు. ముఖ్యంగా చాలామంది సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు ఎక్కువగా పాములకు సంబంధించిన వీడియోలను వీక్షించేందుకు ఆసక్తి చూపుతూ ఉంటారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా కేవలం 9 సెకండ్ల నిడివి గల భారీ అనకొండకు సంబంధించిన ఓ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియోను పెద్ద పరిమాణం కలిగిన అనకొండ మీరు చూడొచ్చు. అయితే, ఈ పాము తన కంటే పరిమాణంలో పెద్దదిగా ఉన్న ఓ జీవిని అమాంతం మింగేయడానికి ప్రయత్నించింది.. అది అనుకున్న ప్రకారమే ఆ జీవిని అనకుండా మొత్తం మింగడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.. ఈ సమయంలోనే దాని నోరుని పెద్దగా తెరిచి, సగం వరకు మింగేయడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. 

ఆ పాము ఆహారాన్ని సగం వరకు మాత్రమే నోట్లోకి లాక్కోవడం మీరు చూడొచ్చు.. ఆ తర్వాత ఆహారం పెద్దదిగా ఉండడంతో.. మరింత సగం లోపలికి లాక్కోలేకపోయింది.. చేసేదేమీ లేక ఆ పాము మింగుతున్న జీవిని నోటి భాగం గుండా బయటికి కక్కేసింది. ఇలా ఆ పాము సగం వరకు మింగిన జీవిని బయటికి కక్కేయడం మీరు ఈ వీడియోలో క్లియర్‌గా చూడొచ్చు. పాములు ఇతర జీవులను చంపుకొని తినడం ప్రకృతి ఆహారపు గొలుసులో భాగమైనప్పటికీ.. కానీ పాముల కంటే భారీ శరీరం కలిగిన జీవులను తినడానికి ప్రయత్నించడం వాటికే శాపమని ఈ వీడియో క్లియర్‌గా తెలుపుతోంది. 

ఇప్పుడు ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతూ వస్తోంది. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోను 57,000 మందికి పైగా సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు వీక్షించారు. పాము అంత పెద్ద జీవిని ఎలా మింగుతుంది? అని రకరకాలుగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. కొంతమందైతే పాము దవడలు విరగడం వల్లే.. ఆ జీవిని బయటికి కక్కేస్తోందని కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ.. ఇప్పుడు ఈ వీడియో మాత్రం సోషల్ మీడియాలో పెద్ద హైలెట్‌గా మారింది.

Also Read: Cobra Hood Video: వామ్మో.. ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో పడగ విప్పిన నాగుపాము.. వీడియో ఇదే చూడండి..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Anaconda VideoAnaconda ViralAnaconda Video NewsLargest Anaconda Video

Trending News