Venomous Python Open Mouth Video: ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువ పాము నోరు తెరిచి ఆహారం కోసం వేచి చూస్తున్న ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు ఇప్పుడు వైరల్‌గా మారాయి. ఈ వీడియోకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలేంటో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 14, 2025, 03:59 PM IST

Venomous Python Video: వామ్మో.. నోరు తెరిచిన కొండచిలువ.. ఎందుకో తెలుసా? వీడియో చూడండి..

Venomous Python Open Mouth Video Watch: ఒక అరుదైన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతూ వస్తోంది. ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన భారీ పాము నోరు తెరిచి చూస్తున్న అరుదైన ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ట్రెండ్ అవుతోంది. సాధారణంగా మనం చిన్న చిన్న పాములను చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఈ వీడియోలో అత్యంత ప్రమాదకరమైన పాము నోరు తెరిచి ఆహారం కోసం చూడడం అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. అయితే ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందో? ఈ వీడియోని ఎలా తీశారో? దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 

వీడియో వివరాల్లోకి వెళితే.. ఓ అత్యంత ప్రమాదకరమైన కొండచిలువ పాము నోరు తెరిచి ఆహారం కోసం చూడడం మీరు ఈ వీడియోలో చూడొచ్చు. అంతేకాకుండా ఇందులో ఆ పాము దవడ, నోటి కండరాలు, పాము శరీర భాగం కూడా ఎంతో క్లియర్‌గా కనిపిస్తోంది. కొద్దిసేపు నోరు తెరిచిన తర్వాత పాము నోటిని మూసుకోవడం కూడా మీరు చూడొచ్చు. పెద్దపెద్ద పాములను పెంచే చోట ఆహార సమయానికి పాములు ఇలా నోరు తెరిచి ఉంచుతాయని కొంతమంది పాములు పెంచే వారు చెబుతున్నారు. పాము ఆకలిగా ఉందని చెప్పడానికి ఇది ఒక సంకేతమని వారు అంటున్నారు. 

సాధారణంగా ఇలాంటి పాములకు ఆకలేస్తే.. ఏకంగా పెద్ద పెద్ద జంతువులను సైతం చంపుకుని తింటూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా పార్కులలో పెంచే పాములయితే దాదాపు 20 నుంచి 25 కిలోల మాంసాన్ని తింటాయని సమాచారం. అయితే, ఇప్పుడు వైరల్ అవుతున్న ఈ వీడియోను కూడా జంతువులకు సంబంధించిన పార్కులో తీసినట్లు తెలుస్తోంది. జంతువులను పెంచే పార్కుల్లో కూడా ఇప్పుడు చాలామంది పాములను కూడా పెంచుతున్నారని సమాచారం. 

దీనికి సంబంధించిన వీడియోను వైల్డ్ వండర్ నేసియా అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి పోస్ట్ చేశారు. ఇప్పటికీ ఈ వీడియోను 33,000 మందికిపైగా లైక్ చేసినట్లు.. కొన్ని లక్షలమంది ఈ వీడియోను వీక్షించినట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా చాలామంది ఈ వీడియోను చూసి వారి అభిప్రాయాలను కామెంట్లలో కూడా తెలుపుతున్నారు.

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Python VideoPython Video ViralViral videoBiggest Snake VideoLatest Viral Video

