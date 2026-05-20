/Leopard Attack Video: నువ్వు తోపు భయ్యా.. దాడి చేసిన చిరుతకే సుస్సు పోయించిన బైకర్.. వీడియో వైరల్..

Leopard Attack on biker in Uttar pradesh Video: ఇటీవల క్రూర జంతువులు అడవుల్లో నుంచి ఎక్కువగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. తరచుగా సింహలు, పులులు, చిరుతలు, కొండ చిలువలు ఇళ్లలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. అంతే కాకుండా అవి రాత్రి పూట పెంపుడు జంతువులు, జనాల మీద దాడులు చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో చిరుత పులుల దాడుల భయంతో అడవులకు దగ్గరగా ఉంటున్న జనాలు రాత్రిళ్లు అస్సలు బైటకు రావడంలేదు.
इसे कहते हैं शेर को शेर मिलना 😂 pic.twitter.com/QszmW0iPQ3
— Dinesh Kumar (@DineshRedBull) May 19, 2026
అంతే కాకుండా ఫారెస్ట్ సిబ్బంది సైతం జంతువులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం రాత్రి పూట ప్రయాణిస్తున్న బైకర్ పై చిరుతపులి ఒక్కసారిగా దాడి చేసింది. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లో ఇటీవల రాత్రి పూట ఎక్కువగా జంతువులు సమీపంలోని గ్రామాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. నీళ్లు, వేటలో భాగంగా ఇవి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా.. రాత్రి పూటరోడ్డంతా నిర్మానుష్యంగా ఉంది. ఒక బైకర్ తన మార్గంలో తాను వస్తున్నాడు. అది దట్టమైన అడవి ప్రాంతం. ఇంతలో ఒక చిరుత పులి వచ్చి రన్నింగ్ లో ఉన్న బైకర్ పై దాడి చేసింది.
ఈ క్రమంలో అతను ఒక్కసారిగా టెన్షన్ కు గురై కింద పడిపోయాడు. ఆ తర్వాత చిరుత అతని మీదకు ఎగిరింది. అయిన కూడా వెనక్కు తగ్గకుండా పలుమార్లు చిరుత దాడులు చేస్తున్న వెనక్కు తగ్గకుండా ధైర్యం తెచ్చుకుని మరీ గట్టిగా అరుస్తు చిరుతనే రివర్స్ లో భయపెట్టాడు. దీంతో ఆ చిరుతపులి తోక ముడిచి అడవిలోకి పారిపోయింది. ఆ వ్యక్తి డ్రెస్సింగ్ చేస్తు పోలీసు శాఖలోనే లేదా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్ మెంట్ లోనే పనిచేస్తున్నట్లు తెలుస్తొంది. మొత్తంగా ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీఫుటేజీలో రికార్డు అయ్యింది. ఇది కాస్త నెట్టింట వైరల్గా మారింది. బైకర్ ధైర్యంకు, సమయస్పూర్తికి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు.
