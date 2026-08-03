Leopard Attack Viral Video: సోషల్ మీడియాల్లో (Social Media) ప్రతి రోజు రకరకాల వీడియోలు వైరల్ అవుతుంటాయి. అయితే, తాజాగా నెట్టింట హల్చల్ చేస్తున్న ఒక వీడియో మాత్రం నెటిజన్లను భయాందోళనకు గురిచేస్తోంది.. ఒక కారు సన్రూఫ్ (Car Sunroof) నుంచి సగం వరకు బయటకు వచ్చి నిలబడిన ఒక వ్యక్తిపై.. ఒక్కసారిగా చిరుతపులి (Leopard Attack) దాడి చేస్తున్న దృశ్యాలు ఇప్పుడు విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ వీడియో చూసిన ప్రతీ ఒక్కరూ స్పందిస్తూ వస్తున్నారు. అయితే, దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
వైరల్ అవుతున్న వివరాల ప్రకారం... ఒక కారు ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో.. కారులోని వ్యక్తి సన్రూఫ్ తెరిచి.. ప్రకృతి అందాలను ఆస్వాదించేందుకు బయటకు వచ్చి నిలబడి ఉండడం మీరు చూడొచ్చు.. అదే సమయంలో అకస్మాత్తుగా ఎక్కడి నుంచో దూసుకొచ్చిన చిరుతపులి.. నేరుగా ఆ వ్యక్తిపైకి దూకి దాడికి యత్నించింది. అత్యంత ప్రమాదకరమైన రీతిలో ఉన్న ఈ దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. దీనిని చూసిన వారు ఎక్స్, ఇన్స్టాగ్రామ్తో పాటు ఫేస్బుక్లలో వేల సంఖ్యలో షేర్లు అవుతున్నాయి. ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో పాటు అడవి జంతువుల ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించేటప్పుడు సన్రూఫ్ల నుంచి బయటకు రావడం ఎంత ప్రమాదకరమో ఈ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది..
అయితే, ఈ వీడియోపై ఇప్పుడు తీవ్ర అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వీడియోను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన అనేక మంది సాంకేతిక నిపుణులు, నెటిజన్లు ఇది నిజమైన సంఘటన కాదని.. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సహాయంతో సృష్టించిన ఫేక్ వీడియో అని అభిప్రాయపడుతున్నారు.
కంప్యూటర్ జెనరేటెడ్ విజువల్స్ (CGI)తో పాటు AI టూల్స్ ఉపయోగించి ఇలాంటి వీడియోలను క్రియేట్ చేయడం ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువైందని అంటున్నారు. చిరుతపులి కదలికలతో పాటు వెలుగు-నీడలు సరిగ్గా లేకపోవడం, సదరు వ్యక్తి ప్రవర్తనను గమనిస్తే ఇది ఖచ్చితంగా డిజిటల్ క్రియేషన్ అని తెలుస్తోందని స్పష్టం చేస్తున్నారు.
ఒకవైపు సన్రూఫ్లను ఉపయోగించి విన్యాసాలు చేయడం ఎంత ముప్పైనప్పటికీ.. మరోవైపు ఇలాంటి AI వీడియోలు ప్రజల్లో లేనిపోని భయాందోళనలను రేకెత్తిస్తున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది. టెక్నాలజీ మంచికి ఉపయోగించాల్సింది పోయి.. ఇటువంటి లైక్లు, వ్యూస్ కోసం ఫేక్ కంటెంట్ను వైరల్ చేయడంతో పలువురు మండిపడుతున్నారు.
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