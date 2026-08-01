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Leopard Attack Video: కొంప ముంచిన సెల్ఫీ సరదా.!. టూరిస్టుపై చిరుతపులి దాడి.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Leopard attak video:  చిరుత పులి దాడిచేయడంతో వాహనంలో ఉన్న వారంతా భయంతో కేకలు పెట్టారు. ఈవీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 01, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:06 PM IST
Leopard Attack Video: కొంప ముంచిన సెల్ఫీ సరదా.!. టూరిస్టుపై చిరుతపులి దాడి.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
Image Credit: Leopardviralvideo(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Leopard Attack Video: కొంప ముంచిన సెల్ఫీ సరదా.!. టూరిస్టుపై చిరుతపులి దాడి.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..
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