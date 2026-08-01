/Leopard Attack Video: కొంప ముంచిన సెల్ఫీ సరదా.!. టూరిస్టుపై చిరుతపులి దాడి.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Leopard attack on tourist while taking selfie Video: చాలా మంది అడవుల్లోకి, సఫారీల్లోకి వెళ్తుంటారు. కొన్నిసార్లు జంతువుల దగ్గరకు వెళ్లిఫోటోలు తీసుకుంటారు. వీడియోలు తీస్తారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఎలాగైనఫెమస్ అవ్వాలని కొంత మంది తమ ప్రాణాల్ని సైతం ఫోటొలు కోసం పణంగా పెడుతారు. అడవిలో జంతువు సఫారీల్లోకి వెళ్లి రిస్కీపనులుచేస్తారు. ఇప్పటికే వన్యప్రాణులతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని, ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్న కూడా ప్రాణాలు పొవచ్చని అధికారులు తరచుగా చెప్తుంటారు.
కానీ కొంత మంది మాత్రం తమపైత్యం తరచుగా చూపిస్తారు. ఈ క్రమంలో ఒక వ్యక్తి వాహనంలో క్రూర జంతువులు ఉన్న ఎన్ క్లోజర్ అడవి ప్రాంతంలోకి వెళ్లారు. కారుపైన ఓపెన్ టాప్ లో ఒక వ్యక్తి చిరుతనుచూసి ఫోటొలు తీశాడు. ఇంతలో అది కోపంగా అతపైకి రెప్పపాటులో దాడికి దిగింది. వాహనంమీద ఎక్కి అతనిపై దాడికి దిగింది. దీంతో అక్కడున్న వారు భయంతో కేకలుపెట్టారు.
చిరుత మాత్రం అతని తలను వదల్లేదు. మరీ ఇది నిజమైనదో లేదా ఏఐతో క్రియేట్ చేశారో తెలీదు కానీ ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్గా మారింది.
దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. అసలు ఇలాంటి ప్రదేశంలోకి వెళ్లి రిస్క్ లు అవసరమా..అంటూ ఫైర్ అవుతున్నారు. మరికొంత మంది మాత్రం జంతువులతో అస్సలు పెట్టుకొవద్దని అవి ఎప్పుడు ఎలా ప్రవర్తిస్తాయో ఎవరు చెప్పలేరని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.