Leopard Attack Video Viral: సఫారీ వాహనంపై చిరుత దాడి.. బాలుడ్ని బైటకు లాగేందుకు యత్నం.. షాకింగ్ వీడియో..

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 17, 2025, 12:58 PM IST
Leopard attacks on 13 year old boy during safari ride at bannerghatta park: సాధారణంగా చాలా మంది హలీడేలు వచ్చాయంటే కొత్త కొత్త ప్రదేశాలకు వెళ్లాలని ప్లాన్ లు చేసుకుంటారు. కొంత మంది తమ ఫ్యామిలీస్, ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి రెస్టారెంట్ లు, మాల్స్ లకు వెళ్తారు. మరికొందరు వాటర్ ఫాల్స్,  జూపార్క్ లు, ఎనిమల్ సఫారీలకు వెళ్తుంటారు. ఇదంతా మనం రోటీన్ గా చూస్తుంటాం.

అయితే.. ముఖ్యంగా ఎనిమల్ సఫారీకి వెళ్లినప్పుడు చాలా మంది కొన్నిసార్లు అనుకొని ప్రమాదాల్లో చిక్కుకుంటారు. కొంత మంది జంతువులపై రాళ్లతో దాడులు చేయడం చేస్తుంటారు. జూ అధికారులు జంతువులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని చెప్పిన కూడా విన్పించుకోరు. అంతే కాకుండా.. సఫారీల్లో జంతువులు కొన్నిసార్లు జంతువులు చాలా వింతగా ప్రవర్తిస్తాయి.

 

అంతే కాకుండా.. అవి టూరిస్టులపై దాడులు కూడా చేస్తుంటాయి. ఈ క్రమంలో వారి విహార యాత్రలు కాస్త.. కొన్ని సార్లు విషాద యాత్రలుగా మారుతాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం అచ్చం ఇలాంటి ఘటనకు చెందిన ఒక వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

వరుస హలీడేల నేపథ్యంలో బెంగళూరులోని  బన్నెర్ఘట్ట బయోలాజికల్‌ పార్క్‌ కు వెళ్లిన ఒక కుటుంబం అనుకొని ప్రమాదంలో చిక్కుకుంది.  వీరు చిరుత పులులు, సింహలు ఉన్న ఎన్ క్లోజర్ లోకి ప్రత్యేకంగా వాహనంలో వెళ్లారు. వీరి గైడ్ చిరుతపులుల్ని దగ్గరగా చూపిస్తున్నారు. రెండు, మూడు వాహనాలు ఒక దాని వెనకాల మరోకటి వెళ్తున్నాయి.

ఇంతలో ఒక చిరుత రోడ్డుపక్కన కూర్చుని ఉంది. ఒక బాలుడు తన చెయ్యిని విండో నుంచి బైటకు పెట్టాడు. దీన్ని చిరుత గమనించింది. వెంటనే ఆ వెహికల్ ను ఫాలో అయ్యింది. ఒక్కసారిగా అమాంతం అతనిపై దాడి చేసింది. చెయ్యిపై బలంగా తన గోర్లతో రక్కింది. బాలుడ్ని బైటకు లాగేందుకు ప్రయత్నించింది. కానీ వాహన డ్రైవర్ ఆపకుండా స్పీడ్ గా పొనివ్వడంతో చిరుత గురి తప్పి కింద పడిపోయింది. అయిన కూడా కొంత దూరం చిరుత వాహనాన్ని వెంబడించింది. చివరకు అది అడవిలోకి వెళ్లిపోయింది.

Read more: Three Headed Snake Video: పడగ విప్పి మరీ బుసలు కొడుతున్న మూడు తలల పాము.. అత్యంత అరుదైన వీడియో..

  చిరుత తన పదునైన గోర్లతో బాలుడ్ని గాయపర్చడంతో తీవ్రరక్తస్రావం అయ్యింది.  వీరి వాహనం వెనుక నుంచి వస్తున్న వారు తమ సెల్ ఫోన్ లలో అక్కడి చిరుతల్ని, చెట్లను  రికార్డు చేస్తుండగా..ఈ  చిరుత దాడి ఘటన కూడా రికార్డు అయ్యింది.  అయితే.. వెంటనే సిబ్బంది బాలుడికి ప్రాథమిక చికిత్స అందించి వైద్యం కోసం ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

