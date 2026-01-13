Video Viral: వామ్మో.. ఆవు మెడను పట్టుకున్న చిరుతపులి.. ఇంతలో షాకింగ్ ఘటన.. ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో..

Leopard attacks on cow in kota rajasthan video: సాధారణంగా దట్టమైన అడవుల్లో నుంచి తరచుగా క్రూర జంతువుల జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఆహరం, నీటి కోసం అవి జనాల్లోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా రాత్రి పూట చిరుతలు, ఏనుగులు, ఎలుగు బంట్లు, మొదలైనవి ఇటీవల బైటకు వస్తున్నాయి. దీంతో అవి రాత్రిపూట వాటికి చిక్కితే ఇంకా చంపేస్తున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగామారాయి. అంతేకాకుండా దట్టమైన అడవి ప్రాంతంలో చాలా మంది ఆవుల్ని,మేకల్ని మేపడం కోసం తీసుకుని వెళ్తారు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో కూడా అవి ఆవులు, మేకలపై దాడులు చేస్తాయి. రాజస్థాన్ లోని కోటాలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
రాజస్థాన్లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కోటాలో ముకుంద్రా హిల్స్ టైగర్ రిజర్వు ప్రాంతంలో పాపం.. ఒక ఆవు మేతకు వెళ్లింది. ఇంతలో ఒక చిరుత అక్కడకు వచ్చింది. అది ఆవుపైన అమాంతం దాడి చేసింది. దాని మెడకు పట్టుకుంది. అది ఎంతగా వదిలించుకుందామన్న కూడా సాధ్యపడలేదు. చిరుత పలుమార్లు ఆవుపై దాడికి ప్రయత్నించింది.
కానీ ఆవు కూడా చిరుతతో అంతే మొండిగా పొరాటంకు దిగింది. చాలాసేపుపెనుగులాట తర్వాత చిరుత బారి నుంచి ఆవు ఎట్టకేలకు తప్పించుకుంది. పలు మార్లు తన బలమైన కాలు గిట్టతో చిరుతపై దాడి చేసింది.
చివరికి వెనక్కు తగ్గిన చిరుత చేసేదేమీ వదిలిపెట్టి అడవిలోకి పారిపోయింది. అయితే ఈ పొరటంను దూరం నుంచి కొంత మంది వీడియో తీశారు. ఆతర్వాత దీన్నిసోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతొ అది కాస్త వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.