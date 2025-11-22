Leopard climbs house wall Video Goes viral: ఇటీవల కాలంలో చిరుత పులులు, పాములు, కొండ చిలువలు అడవుల నుంచి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇవి అడవులకు దగ్గరగా ఉన్న ఇళ్లలోకి నీరు, వేట కోసం వస్తున్నాయి. రాత్రిపూట పెంపుడు కుక్కలు, వీధి కుక్కలపై చిరుతలు దాడులు చేసి లాక్కెళ్లిపోతున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కవగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీంతో జనాలు రాత్రిపూట బైటకు వెళ్లాలంటేనే భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు.
ప్రస్తుతం ఒక చిరుత పులి అడవి నుంచి బైటకు వచ్చింది. అంతే కాకుండా అది ఏకంగా ఇంటి గోడలను అమాంతం పాక్కుంటూ ఎక్కేసింది. అదేదో చెట్టును ఎక్కినంత ఈజీగా పైపు పట్టుకుని గోడలను ఎక్కేసింది. అక్కడున్న వారు గట్టిగా కేకలు వేస్తు ఈ ఘటనను రికార్డు చేశారు.
మొత్తంగా చిరుత పులి ఏ మాత్రం భయంలేకుండా ఈజీగా గోడను ఎక్కింది. దీంతో చుట్టుపక్కల వారు ఇళ్లలోకి వెళ్లిపోయి డోర్ లను లాక్ చేసుకున్నారు. ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు.
Read more: Snake Video: బాప్ రే .. నడిరోడ్డుపై తోక మీద పాకుతున్న భారీ నాగు పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్..
ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరీ ఆగోడను ఎక్కడం ఏంటని కూడా కొంత మంది ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.