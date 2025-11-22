English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Leopard Video: ఓర్నాయనో.. స్పైడర్ మ్యాన్‌లా మారిన చిరుతపులి.. ఏకంగా ఇంటి గోడను ఎక్కుతూ.. వీడియో వైరల్..

Leopard Video: ఓర్నాయనో.. స్పైడర్ మ్యాన్‌లా మారిన చిరుతపులి.. ఏకంగా ఇంటి గోడను ఎక్కుతూ.. వీడియో వైరల్..

Leopard climbs house wall: చిరుత ఇంటికి ఆనుకుని ఉన్న పైప్ ను పట్టుకుని స్పైడర్  మెన్ లా మారి గోడను ఎక్కింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 22, 2025, 10:30 AM IST
  • ఇంటి గోడ ఎక్కుతున్న చిరుతపులి..
  • వీడియో వైరల్..

Trending Photos

Golden Orb: సముద్రపు అడుగున వెల కట్టలేనంత బంగారం..శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్న అతిపెద్ద బంగారు గోళం?
7
Golden Orb
Golden Orb: సముద్రపు అడుగున వెల కట్టలేనంత బంగారం..శాస్త్రవేత్తలు కనుగొన్న అతిపెద్ద బంగారు గోళం?
Rohit Sharma: మళ్లీ వన్డే కెప్టెన్‌గా రోహిత్ శర్మ..? ఫుల్‌ ఖుషీలో ఫ్యాన్స్..!
6
Shubman Gill
Rohit Sharma: మళ్లీ వన్డే కెప్టెన్‌గా రోహిత్ శర్మ..? ఫుల్‌ ఖుషీలో ఫ్యాన్స్..!
Heroine: తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ తో ప్రేమను కన్ఫామ్ చేసిన దర్శకుడు.. త్వరలో మాదే గ్రేటెస్ట్ లవ్ అవుతుంది అంటూ వ్యాఖ్యలు..!
5
Tharun Bhascker love story
Heroine: తెలుగు స్టార్ హీరోయిన్ తో ప్రేమను కన్ఫామ్ చేసిన దర్శకుడు.. త్వరలో మాదే గ్రేటెస్ట్ లవ్ అవుతుంది అంటూ వ్యాఖ్యలు..!
Sai Pallavi: వెకేషన్ మూడ్‌లో సాయి పల్లవి.. పూజతో కలిసి ఫుల్ ఎంజాయ్..!
10
Sai Pallavi
Sai Pallavi: వెకేషన్ మూడ్‌లో సాయి పల్లవి.. పూజతో కలిసి ఫుల్ ఎంజాయ్..!
Leopard Video: ఓర్నాయనో.. స్పైడర్ మ్యాన్‌లా మారిన చిరుతపులి.. ఏకంగా ఇంటి గోడను ఎక్కుతూ.. వీడియో వైరల్..

Leopard climbs house wall Video Goes viral: ఇటీవల కాలంలో చిరుత పులులు, పాములు, కొండ చిలువలు అడవుల నుంచి జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇవి అడవులకు దగ్గరగా ఉన్న ఇళ్లలోకి నీరు, వేట కోసం వస్తున్నాయి. రాత్రిపూట పెంపుడు కుక్కలు, వీధి కుక్కలపై చిరుతలు దాడులు చేసి లాక్కెళ్లిపోతున్నాయి. ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కవగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. దీంతో జనాలు రాత్రిపూట బైటకు వెళ్లాలంటేనే భయంతో దూరంగా పారిపోతున్నారు.  

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gigglr (@gigglr_official)

ప్రస్తుతం ఒక చిరుత పులి అడవి నుంచి బైటకు వచ్చింది. అంతే కాకుండా అది ఏకంగా ఇంటి గోడలను అమాంతం పాక్కుంటూ ఎక్కేసింది. అదేదో చెట్టును ఎక్కినంత ఈజీగా పైపు పట్టుకుని గోడలను ఎక్కేసింది. అక్కడున్న వారు గట్టిగా కేకలు వేస్తు ఈ ఘటనను రికార్డు చేశారు.

మొత్తంగా చిరుత పులి ఏ మాత్రం భయంలేకుండా ఈజీగా గోడను ఎక్కింది. దీంతో చుట్టుపక్కల వారు ఇళ్లలోకి వెళ్లిపోయి డోర్ లను లాక్ చేసుకున్నారు. ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు.

Read more: Snake Video: బాప్ రే .. నడిరోడ్డుపై తోక మీద పాకుతున్న భారీ నాగు పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్..

ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇదెక్కడి మాస్ రా మావా అంటూ ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరీ ఆగోడను ఎక్కడం ఏంటని కూడా కొంత మంది ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Leopard videoLeopard AttacksVideo Viralsocial mediaTrending Video

Trending News