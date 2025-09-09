Leopard Viral Video: "లోకంలో తల్లి ప్రేమకు మించినది ఏది లేదు"..పిల్లల కోసం సింహంతో పోరాడిన చిరుతపులి!

leopard vs lion fight: అడవి ఎంత అందంగా కనిపించినా అందులో అనేక ప్రమాదాలు దాగి ఉన్నాయి. ప్రతి క్షణం ఆహారం కోసం వన్యప్రాణుల మధ్య మధ్య పోరాటం జరుగుతుంది. సింహం, చిరుతపులి, పులి వంటి ఏ జంతువు విషయానికి వస్తే.. అవి తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఏ జంతువుతోనైనా పోరాడుతాయి. ముఖ్యంగా తల్లి, తన ప్రాణాలతో సంబంధం లేకుండా, తన పిల్లలను రక్షించుకోవడానికి తన శక్తికి మించి పోరాడుతుంది. ఈ రోజుల్లో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో ఇలాంటి దృశ్యం కనిపించింది. ఈ వీడియో వీక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచింది. వీడియోలో ఒక ఆడ చిరుతపులి తన పిల్లలను రక్షించుకోవడానికి సింహంతో పోరాడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఓ ఆడ చిరుతపులి తన పిల్లలతో అడవిలో ఉంది. ఈ సమయంలో ఒక సింహం అక్కడికి వచ్చి పిల్లల వైపు అడుగులు వేసింది. ఇది చూసిన చిరుతపులి సింహం తన పిల్లలను చేరుకునేలోపు తుఫానులా సింహం వైపు దూసుకుపోయింది. తన పిల్లలను తన వెనుక దాచుకుని, తల్లి చిరుతపులి తన శక్తినంతా ఉపయోగించి సింహాన్ని ఎదుర్కొని తన పిల్లల కోసం పోరాడింది.
ఆడ చిరుత తన పిల్లలను తన వెనుక దాచి, తన శక్తినంతా ఉపయోగించి సింహాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రయత్నించింది. సింహం శక్తివంతమైనది. కానీ తల్లి చిరుతపులి సింహం కంటే తక్కువ కాదు. తన పిల్లల వైపు వచ్చే సింహాన్ని మెరుపులా తన పదునైన గోళ్లతో దాడి చేసింది. ఈ సింహం, చిరుత మధ్య ఓ భీకర యుద్ధమే జరిగింది.
సింహం చిరుతపై దాడి చేసిన ప్రతిసారీ, చిరుతపులి పట్టు వదలకుండా ఆమె ముందు నిలబడి పోరాడుతుంది. ఈ దాడి చాలా ప్రమాదకరమైన రీతిలో దాదాపు 15-20 సెకన్ల పాటు కొనసాగింది. సింహం అడ్డంకిని తొలగించి పిల్లలను మళ్లీ మళ్లీ చేరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ తల్లి ధైర్యంగా సింహ మార్గంలో గోడలా నిలుస్తుంది. చిరుతపులి పరిమాణంలో చిన్నదిగా ఉండవచ్చు. కానీ తన పిల్లలను రక్షించుకోవడానికి సింహంతో పోరాడే విషయానికి వస్తే, అది ఎప్పుడూ రాజీపడదు.
ఈ వీడియోను its_jungle_ అనే ఖాతా ద్వారా Instagramలో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోకు చూసిన నెటిజన్లు అనేక రకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సింహం లాంటి బలమైన ప్రత్యర్థిని ఎక్కువ కాలం నిలువరించలేమని ఆడ చిరుతకు తెలుసు. అయితే, చిరుతపులి తన పిల్లలను సురక్షితంగా ఉంచడానికి తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి సింహంతో పోరాడుతోంది. నెటిజన్లు "తల్లి ప్రేమ అంటే ఇదే?" అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 'కేజీఎఫ్' సినిమాలోని తల్లి డైలాగ్ను గుర్తుచేసుకుంటున్నారు.
