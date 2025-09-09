English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Leopard Viral Video: "లోకంలో తల్లి ప్రేమకు మించినది ఏది లేదు"..పిల్లల కోసం సింహంతో పోరాడిన చిరుతపులి!

Leopard vs Lion Fight: తల్లి, తన ప్రాణాలతో సంబంధం లేకుండా, తన పిల్లలను రక్షించుకోవడానికి తన శక్తికి మించి పోరాడుతుంది. తాజాగా వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో ఇలాంటి దృశ్యం ఒకటి కనిపించింది. ఈ వీడియో వీక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచింది. వీడియోలో ఒక ఆడ చిరుతపులి తన పిల్లలను రక్షించుకోవడానికి సింహంతో పోరాడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Written by - Harish Darla | Last Updated : Sep 9, 2025, 12:24 PM IST

Trending Photos

Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
5
Canara Bank Jobs 2025
Canara Bank Recruitment 2025: నిరుద్యోగులకు గోల్డెన్ ఛాన్స్.. డిగ్రీ అర్హతతో కెనరా బ్యాంక్‌లో ట్రెయినీ జాబ్స్.. వెంటనే అప్లై చేసేయండి..!
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
6
Gold Price Forecast
Gold Rate: బంగారం కొనే ప్లాన్‎లో ఉన్నారా? తొందర పడకండి.. త్వరలోనే భారీగా ధరలు తగ్గే అవకాశం.. ఈ ఛాన్స్ అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు..!!
DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!
7
DA Hike 2025
DA Hike: దసరా ధమాకా..1.2కోట్ల మందికి గుడ్ న్యూస్ చెప్పనున్న మోదీ సర్కార్.. ఒక్కో ఉద్యోగికి భారీగా పెరగనున్న జీతం..!!
Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
5
Dussehra holidays 2025
Dussehra Holidays 2025: విద్యార్థులకు పండుగలాంటి వార్త.. దసరా సెలవులు, ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన ప్రభుత్వం..!
Leopard Viral Video: "లోకంలో తల్లి ప్రేమకు మించినది ఏది లేదు"..పిల్లల కోసం సింహంతో పోరాడిన చిరుతపులి!

leopard vs lion fight: అడవి ఎంత అందంగా కనిపించినా అందులో అనేక ప్రమాదాలు దాగి ఉన్నాయి. ప్రతి క్షణం ఆహారం కోసం వన్యప్రాణుల మధ్య మధ్య పోరాటం జరుగుతుంది. సింహం, చిరుతపులి, పులి వంటి ఏ జంతువు విషయానికి వస్తే.. అవి తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ఏ జంతువుతోనైనా పోరాడుతాయి. ముఖ్యంగా తల్లి, తన ప్రాణాలతో సంబంధం లేకుండా, తన పిల్లలను రక్షించుకోవడానికి తన శక్తికి మించి పోరాడుతుంది. ఈ రోజుల్లో వైరల్ అవుతున్న ఒక వీడియోలో ఇలాంటి దృశ్యం కనిపించింది. ఈ వీడియో వీక్షకులను ఆశ్చర్యపరిచింది. వీడియోలో ఒక ఆడ చిరుతపులి తన పిల్లలను రక్షించుకోవడానికి సింహంతో పోరాడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఓ ఆడ చిరుతపులి తన పిల్లలతో అడవిలో ఉంది. ఈ సమయంలో ఒక సింహం అక్కడికి వచ్చి పిల్లల వైపు అడుగులు వేసింది. ఇది చూసిన చిరుతపులి సింహం తన పిల్లలను చేరుకునేలోపు తుఫానులా సింహం వైపు దూసుకుపోయింది. తన పిల్లలను తన వెనుక దాచుకుని, తల్లి చిరుతపులి తన శక్తినంతా ఉపయోగించి సింహాన్ని ఎదుర్కొని తన పిల్లల కోసం పోరాడింది. 

ఆడ చిరుత తన పిల్లలను తన వెనుక దాచి, తన శక్తినంతా ఉపయోగించి సింహాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ప్రయత్నించింది. సింహం శక్తివంతమైనది. కానీ తల్లి చిరుతపులి సింహం కంటే తక్కువ కాదు. తన పిల్లల వైపు వచ్చే సింహాన్ని మెరుపులా తన పదునైన గోళ్లతో దాడి చేసింది. ఈ సింహం, చిరుత మధ్య ఓ భీకర యుద్ధమే జరిగింది. 

సింహం చిరుతపై దాడి చేసిన ప్రతిసారీ, చిరుతపులి పట్టు వదలకుండా ఆమె ముందు నిలబడి పోరాడుతుంది. ఈ దాడి చాలా ప్రమాదకరమైన రీతిలో దాదాపు 15-20 సెకన్ల పాటు కొనసాగింది. సింహం అడ్డంకిని తొలగించి పిల్లలను మళ్లీ మళ్లీ చేరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. కానీ తల్లి ధైర్యంగా సింహ మార్గంలో గోడలా నిలుస్తుంది. చిరుతపులి పరిమాణంలో చిన్నదిగా ఉండవచ్చు. కానీ తన పిల్లలను రక్షించుకోవడానికి సింహంతో పోరాడే విషయానికి వస్తే, అది ఎప్పుడూ రాజీపడదు.

ఈ వీడియోను its_jungle_ అనే ఖాతా ద్వారా Instagramలో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోకు చూసిన నెటిజన్లు అనేక రకాలుగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సింహం లాంటి బలమైన ప్రత్యర్థిని ఎక్కువ కాలం నిలువరించలేమని ఆడ చిరుతకు తెలుసు. అయితే, చిరుతపులి తన పిల్లలను సురక్షితంగా ఉంచడానికి తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి సింహంతో పోరాడుతోంది. నెటిజన్లు "తల్లి ప్రేమ అంటే ఇదే?" అని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. 'కేజీఎఫ్' సినిమాలోని తల్లి డైలాగ్‌ను గుర్తుచేసుకుంటున్నారు.

Also Read: Snake Video: మనిషి ముఖాన్ని దారుణంగా కొరికేసిన నల్లత్రాచు పాము..ముఖం నిండుగా పాము గాట్లు!

Also Read: Shweta Menon Pregnant: సినిమా కోసం కడుపు తెచ్చుకున్న స్టార్ హీరోయిన్..ఆస్పత్రిలో డెలివరీ, లైవ్‌లో షూటింగ్!

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

 

About the Author

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్ డిజిటల్ మీడియాలో జర్నలిస్ట్‌గా పనిచేస్తున్నారు.  గత 7 ఏళ్ల అనుభవంతో ఇక్కడ 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

...Read More

Leopard Viral Videoleopard vs lion fightViral videomother leopard fight lionesscubs

Trending News