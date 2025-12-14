English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Lion Attack Video: వామ్మో.. నిద్రలో ఉన్న సెక్యురిటీ గార్డుపై దాడి చేసిన భారీ సింహాం... ఓళ్లు గగుర్పొడిచే వీడియో...

Lion attacks on security guard: సెక్యురిటీ గార్డు మీద భారీ సింహం దాడి చేసింది. అంతే కాకుండా అతడ్ని బైటకు లాక్కెళ్లిపోయింది. మొత్తంగా ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  మరీ వైలెంట్ గా దాడి చేసిందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Dec 14, 2025, 04:20 PM IST
Lion attacks on security guard in atm centre video: సోషల్ మీడియాలో ప్రతిరోజు బోలేడు వీడియోలు వైరల్ గా మారుతుంటాయి. కొన్ని వీడియోలు చూస్తుంటే షాక్ కు గురిచేస్తుంటే మరికొన్ని వీడియోలు ఆశ్చర్యంకు గురిచేస్తాయి. ఇటీవల అడవుల్లోని జంతువులు తరచుగా జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. చిరుతలు, ఎలుగు బంట్లు , పాములు, కొండ చిలువలు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. ఇవి మనుషుల మీద దాడులు చేస్తున్నాయి . ముఖ్యంగా చిరుతలు రాత్రిపూట మనుషుల మీద, పెంపుడు జంతువుల మీద దాడులు చేస్తున్నాయి. ఇలాంటి వీడియోలు ఇటీవల హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

కొంత మంది తప్పతాగి జంతువులతో చాలా దగ్గరకు వెళ్తున్నారు. దీంతో పలు సందర్భాలలో అవి దాడులు చేశాయి. ఇలాంటి క్రమంలో ప్రజలు ప్రాణాలు కూడా కోల్పోయారు.  మరోవైపు అడవికి దగ్గరగా ఉండే ప్రాంతంలో  ఇటీవల అలర్ట్ గా ఉండాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇటీవల కొన్ని వీడియోలు నెట్టింట బాగా వైరల్ గా మారుతున్నాయి.

మరీ దీనివల్ల అసలైన వీడియోలు ఏవో.. నకిలీ వీడియోలు కూడా ఏవో తెలుసుకొలేక జనాలు తెగ తలలు పట్టుకుంటున్నారు. మొత్తంగా ప్రస్తుతం అయితే ఒక ఏటీఎం సెంటర్లో భారీ సింహాం నిద్రలో ఉన్న సెక్యురిటీ గార్డుపై దాడి చేసి అతడ్ని కుర్చీతో సహా లాక్కెళ్లిపోయింది. మొత్తంగా అతను కాపాడాలని అరవడం వీడియోలో కన్పిస్తుంది.

ఏటీఎం సెంటర్ అడవికి దగ్గరగా ఉందో తెలీదు కానీ.. మొత్తంగా సింహం గార్డుపై చాలా భయానకంగా దాడి చేసి బైటకు లాక్కెళ్లిపోయింది. అతను దాని నుంచి విడ్పించుకొవడానికి నానా పాట్లు పడిన అది మాత్రం అతడిపై దాడి చేసింది. ఇది నిజమైన వీడియోనో లేదా ఏఐ వీడయోనో తెలీదు కానీ మొత్తంగా ఈ భయానక వీడియో సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ గా మారింది. 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Lion VideoVideo Viralsocial mediaTrending VideoViral news

